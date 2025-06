Donnarumma: “Le critiche mi… asciugano. Serie A? Porte aperte, prima o poi torno”

"L'attaccante norvegese è fra i migliori al mondo ma non c'è preoccupazione, semmai tensione perché è una sfida importante, in ballo c'è il Mondiale. Vero che c'è un po' di emergenza ma siamo pronti e decisi a fare di tutto per portarla a casa".

Spalletti ha detto che si passa troppo in fretta dagli elogi alle critiche.

"Bisogna trovare un equilibrio. Dopo il ko con la Germania ho letto cose che non mi sono piaciute. Siamo una squadra che lotta sempre e ha un futuro importante. Abbiamo bisogno del supporto dei tifosi per fare grandi cose".

Lei ha centrato con il Psg il triplete campionato-coppa di Francia-Champions League. È il momento più bello della sua carriera?

"Sì ma non solo per le vittorie. Sono riuscito a superare momenti difficili, specie dal punto di vista morale. Non è facile tornare nel proprio Paese e non venire accolti come meriti. Ora sono contento di aver ritrovato fiducia, equilibrio, mentalità e aver convinto tutti gli italiani".

Che meriti ha Luis Enrique?

"Con lui sono migliorato in tutto: impegno, dedizione in ogni allenamento, crescita mentale. E alla squadra lui ha dato tranquillità ed equilibrio: fa sentire tutti importanti".

Barthez ha detto che è più forte anche perché è un po' dimagrito.

"Le critiche asciugano (ride). Battute a parte, da professionista ho sempre cercato di dare importanza al mio corpo oltre che alla testa e negli anni sono maturato. Ora riesco a gestire meglio le partite".

A Coverciano ha ritrovato alcuni giocatori dell'Inter battuti sabato in finale. Cosa vi siete detti?

"Nulla. C'era stato un grande abbraccio a Monaco a fine gara, mi ha fatto piacere. Non nascondo di aver fatto fatica a godermi pienamente la vittoria della Champions perché dall'altra parte c'erano dei fratelli con cui ho lottato e condiviso tanto. Ora dobbiamo tutti pensare solo alle prossime due partite".