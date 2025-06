Mancini pentito: "Un errore lasciare l'Italia". Poi dribbla Spalletti-Acerbi

La replica a Spalletti ed il ‘like’ sui social

Mancini ha anche replicato a Luciano Spalletti dopo il suo like al post di Francesco Acerbi. Il difensore dell'Inter ha detto no alla convocazione, spiegando attraverso i social tutte le motivazioni legate al suo rifiuto con parole piuttosto dure nei confronti del ct. "Tuttavia, ho ritenuto che, alla luce degli ultimi avvenimenti non esistono ad oggi le condizioni proseguire serenamente questo percorso. Io non cerco alibi né favori, ma pretendo rispetto. E se questo rispetto viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo, allora preferisco farmi da parte". Queste rappresentano soltanto una parte delle dichiarazioni a cui, di pronta risposta, il tecnico di Certaldo ha replicato, cercando di ottenere risposte ben più chiare rispetto a quanto sostenuto da Acerbi. Una situazione decisamente poco positiva per la quale si auspica una soluzione quanto più repentina possibile. Ad alimentare il polverone delle polemiche, però, ha contribuito anche il 'like' dell'ex ct degli Azzurri - Roberto Mancini - al post pubblicato sui social dal difensore dell'Inter, all'interno del quale erano, appunto, contenute le dichiarazioni relative alla convocazione rifiutata. "Ma... dico: ci saranno cose più importanti, no?" ha tagliato corto il tecnico, per evitare che una situazione tutt'altro che chiara, si protragga ancora per le lunghe.