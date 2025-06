Italia, toccato il fondo ora si scava: come funziona l'incubo spareggi, ma bisogna prima arrivarci!

Come funzionano i playoff: date e regole

Ai playoff per i Mondiali ci saranno 16 nazionali, divise in 4 mini-tornei caratterizzati da due semifinali e una finalissima e che determineranno le ultime quattro qualificate europee al campionato del Mondo 2026. Il sorteggio degli spareggi è previsto a fine 2025 mentre le date ufficiali delle partite sono il 26 marzo 2026 (semifinali) e 31 marzo 2026 (finali). In ogni mini-torneo ci saranno due teste di serie e due non teste di serie: le teste di serie saranno le otto migliori seconde e affronteranno una non testa di serie in semifinale. Attenzione, però, per determinare le migliori seconde, nei gironi formati da cinque nazionali (come quello dell'Italia) non verranno presi in considerazione i punti ottenuti contro l'ultima classificata del gruppo.