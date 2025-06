Pagelle Italia: Bastoni come col Psg, Barella senza gamba, disastro Di Lorenzo

Trecentoquarantadue giorni dopo la Svizzera, è arrivata un’altra umiliazione storica per il nostro calcio. L’Italia è stata presa a pallonate dalla Norvegia: ha incassato tre gol, facendo il primo tiro in porta con Lucca al 92' (!) e vede già allontanarsi la possibilità di accedere ai Mondiali senza passare dalla tagliola degli spareggi che già ci sono stati fatali due volte. A manifestare quanto pensavano tutti gli italiani davanti alla televisione, gli 850 tifosi presenti all’Ullevaal Stadion che già a inizio secondo tempo hanno iniziato a contestare pesantemente i giocatori. Ora andrà fatta una attenta valutazione anche su quanto fatto da Luciano Spalletti con una Nazionale che è una groviera (nelle ultime 11 partite ha incassato 19 gol) e dove non si vede neanche lontanamente quel tocco magico che aveva pervaso gli anni dell’allenatore a Napoli.