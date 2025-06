Lotito, bordata a Gravina: "Quando un club non funziona, a pagare è il presidente"

ROMA - La rovinosa sconfitta dell'Italia ad Oslo contro la Norvegia in occasione delle qualificazioni ai prossimi Mondiali ha riaperto i discorsi sulle posizioni del Ct Luciano Spalletti e del presidente Figc Gabriele Gravina. Proprio su quest''ultimo è intervenuto il presidente della Lazio Claudio Lotito che al Festival della Serie A ha commentato: "Non esprimo nessun giudizio sulla Nazionale, perché non non mi compete. Non sono in Federazione e non conosco le dinamiche interne. Sicuramente il risultato di ieri testimonia una qualità della squadra e del gioco che non corrisponde ai fasti passati - aggiunge - Non esprimo giudizi su Gravina. Io penso che la storia esprimerà i suoi giudizi. Mancare il terzo Mondiale sarebbe un dramma per l'Italia, perché queste sconfitte fanno male al sistema calcistico e creano un vulnus sulla sua credibilità e qualità. Ricorderete che eravamo riconosciuti da tutte le nazioni come uno dei migliori calci al mondo... Vederci oggi così... Se il progetto naufraga, il danno è per l'intera collettività".