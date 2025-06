Disastro Italia, Gravina e il progetto Spalletti al capolinea. Ranieri pronto

Tutto intorno infuria la tempesta e Gravina , forte del solido mandato che ha in mano dopo la conferma avvenuta a febbraio fino al 2028, potrà decidere senza condizionamenti legati ai venti elettorali. Nello spogliatoio all’Ullevaal Stadion, Gravina ha avuto un primo colloquio con Spalletti e - dopo aver analizzato la sconfitta - lo ha invitato a focalizzarsi sul match con la Moldavia . Il rientro in Italia si è consumato in un clima plumbeo e ieri a Coverciano la tensione si tagliava con il coltello. Tra l’altro, restando in tema di dimissioni, altro scenario da considerare è legato al fatto che Spalletti possa metterle sul tavolo, non dopo la gara con la Moldavia, ma nell’incontro con Gravina anche come mossa per ottenere - in caso di conferma - piena legittimazione dalla Federcalcio. Tutto porta però a un addio, anche perché sono sempre più forti i mal di pancia pure in seno alla squadra, il che - unito all’eco dell’opinione pubblica - porta dritti verso una rivoluzione.

Il popolo vuole Ranieri. In corsa anche Pioli

Il popolo dei social ha già scelto per Gravina e vuole Claudio Ranieri come salvatore della patria, candidatura che mette d’accordo proprio tutti anche per quanto combinato dall’allenatore nell’ultima stagione alla Roma a cui però “Sir Claudio” resta ancora legato non come dirigente ma come consigliere personale dei Friedkin, ruolo che potrebbe coesistere con quello di ct anche perché il suo mandato molto probabilmente si esaurirebbe con il Mondiale che - se raggiunto - sarebbe la ciliegina su una straordinaria carriera chiusa nelle vesti di “salvatore della patria”.

Che il profilo per il post Spalletti sia quello di un allenatore che sappia, in primis, riaccendere l’autostima del gruppo è provato dal fatto che alternativa a Ranieri sia Stefano Pioli. Il quale, dopo la stagione sfortunata all’Al-Nassr, vorrebbe rientrare in Italia e già è in trattativa con la Fiorentina. Tra gli outsider, potrebbe essere preso in considerazione è Gianni De Biasi che è libero ed era stato già in ballottaggio per il ruolo di commissario tecnico ai tempi di Tavecchio che poi scelse Ventura. Una suggestione porta a anche a Daniele De Rossi, molto stimato in Figc e già apprezzato (pure dal gruppo) componente dello staff azzurro di Mancini. Difficile invece possa concretizzarsi un Mancini bis: non si sono infatti ancora cicatrizzate le ferite provocate dal suo addio al Club Italia, nonostante l’interessato si sia dichiarato più volte pentito.