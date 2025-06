Italia, Gravina blinda se stesso e Spalletti, altro che dimissioni: "A Ranieri mando un abbraccio"

La Nazionale italiana è finita al centro del ciclone dopo aver rimediato una pesante sconfitta ad Oslo contro la Norvegia per 3-0, prima sfida del girone per gli Azzurri, valevole per la qualificazione al Mondiale. Gli uomini di Spalletti - finito anch'egli al centro delle polemiche dopo la prestazione tutt'altro che soddisfacente dell'undici schierato in campo - adesso sono chiamati a reagire, in vista della prossima sfida contro la Moldova . A portare un po' di chiarezza su una situazione decisamente cupa, ci ha provato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina .

Le parole di Gravina sulla sconfitta ad Oslo

"Dobbiamo riconoscere che la Norvegia ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni. Credo che sia una delle Nazionali più forti in assoluto, ma non solo sotto il profilo tecnico, fisico e atletico, ma rappresenta anche qualità con campioni straordinari. In questo momento sono più forti di noi. Si può anche perdere, il problema è capire come si perde. Credo che un approccio diverso, che solleticava quel fuoco dentro al quale fa riferimento Buffon, poteva e doveva dare un epilogo diverso. Perdere in questo modo non lo accetto. Spero che l'importanza della partita fosse percepita, se così non fosse ci sarebbe da fare un'analisi ancora più profonda". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso del Festival della Serie A a Parma, commenta la sconfitta dell'Italia contro la Norvegia nella prima partita delle qualificazioni mondiali. "È un obiettivo che dobbiamo comunque centrare. Oggi si cercano alibi, momenti di comfort zone per cercare di proiettarsi nel proprio miglior equilibrio di prospettiva futura come singolo, non come appartenenza a una straordinaria forza sociale rappresentata da un colore che indossi e che hai il dovere di onorare", ha aggiunto Il presidente della Figc. "Non c'è spaccatura, c'è non molta lucidità anche per stanchezza fisica. Noi dobbiamo andare al mondiale e ci sono tante altre partite. Io in questa squadra e in questo progetto credo" ha poi concluso Gravina.