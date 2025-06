Spalletti in lacrime, figuraccia Gravina, situazione Italia grottesca. E, sì, lo chiamano progetto

La Spagna gioca un altro sport (e pure il Portogallo), noi intanto mandiamo a casa il ct. Anzi no, lo lasciamo in panchina per una partita, dopo che lui stesso ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto. Nel frattempo non c’è un’alternativa pronta, perché mentre pensavano di divorziare da Luciano Spalletti, i vertici federali non avevano in mano niente di più che l’idea di chiamare Claudio Ranieri, tra l’altro senza avere nessuna certezza di riuscire a strapparlo al progetto Roma che i Friedkin gli hanno assegnato. Se poi fosse vera l’ipotesi, circolata ieri pomeriggio senza essere smentita, che Ranieri possa tenere il doppio incarico, ovvero consulente della proprietà giallorossa e commissario tecnico della Nazionale, le sfumature grottesche dell’intera vicenda assumerebbero toni ancora più accesi. Ma aspettiamo e vediamo. Nel frattempo viene da chiedersi se la Federazione che vanta la più importante università del calcio mondiale, Corverciano, si debba rifugiare in Ranieri, che è un grande, davvero grande, uomo e un eccellente allenatore, ma ha 73 anni e aveva annunciato il ritiro qualche settimana fa. Poi, per carità, sia benedetto Ranieri (meglio con un incarico solo, però) e la sua saggezza, merce rarissima nel nostro calcio, soprattutto quello della Nazionale.