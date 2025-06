“Chi dopo Gravina? Maldini sì, Del Piero no. Ma se tutti lo hanno votato…”

"Gravina è stato rieletto a grande maggioranza, si vede che vogliono lui. Non credo comunque che la colpa sia solo di Spalletti. Qualcosa bisogna fare. Le nostre formazioni in Italia hanno tutti stranieri, io ormai faccio fatica anche solo a pronunciare i nomi. Il mio amico Fabio Capello ha detto una cosa giusta. Bisogna mettere un minimo di tre-quattro giocatori italiani per squadra sempre in campo. Dire adesso che Spalletti non ha dato un gioco ha poco senso. La squadra è quella lì. Farebbe fatica anche il miglior allenatore al mondo".

Si torna quindi a parlare di settori giovanili da rifondare…

"Le grandi squadre devono pensarci bene e mettere allenatori con patentino Uefa A che insegnino qualcosa. Insegnare qualcosa. Non puoi insegnare quello che non c’è. Ci vogliono allenatori con il patentino Uefa A che insegnino qualcosa, non solo la costruzione dal basso. E che sia gente qualificata, non persone che fino a una certa ora fanno il carrozziere e il barbiere, con tutto il rispetto per questi lavori, e poi vanno ad insegnare ai ragazzini a giocare a calcio".