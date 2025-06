Italia nel caos e la Moldavia di Bordin ci crede! "Perciun, quanta qualità"

Bordin avvisa l'Italia: "Occhio a non sottovalutare la Moldavia"

Tutti pensano che la Moldavia sarà la vittima sacrificale contro l’Italia, ma attenzione a non sottovalutarla: "Prima che arrivassi io non vincevano da due anni, poi noi battemmo l’Azerbaigian. In generale però è una rappresentativa che può contare su giocatori forti, possono fare di tutto, sentono molto la maglia della nazionale e sognano un risultato importante. Non sarà semplice per gli azzurri. A chi si deve prestare maggiore attenzione? A me è sempre piaciuto Rata, un centrocampista box to box, come Damascan, anche lui ex Torino, oltre a Reabciuk, un esterno mancino ex Olympiacos davvero molto valido".