Spalletti sul mercato? La risposta in diretta dopo la risoluzione del contratto con l'Italia

"Firmo la risoluzione, i soldi mai un problema". E sul futuro...

"Quali errori ho commesso? Mi viene difficile valutarli. Se tutti dite che è un disastro vuol dire che ho fatto errori. Secondo me i giocatori sono forti e in alcune cose lo hanno fatto vedere" - ha continuato Spalletti. "La Nazionale andrà ai Mondiali? Ne sono convinto, io non ho dato le dimissioni, ma siccome ho rispetto, firmo la risoluzione consensuale. I soldi non sono mai stati un problema, con la Nazionale è così, non è un club, si lasciano e stop. All'Inter non li ho lasciati perché erano successe delle cose. Io ripeto non volevo dare le dimissioni. Ho una grande stima per Gravina e visto che l'ho visto dubbioso, mi sono fatto dire che non andavo più bene. E poi che fai, mi vuoi far nascondere la notizia? No, i sentimenti delle persone vanno davanti a tutto. Oggi farò la riunione come sempre prima della partita e sono sicuro che i giocatori mi vorranno far uscire con una vittoria. Io non ho mai detto ai giocatori qualcosa per offenderli". Infine sul futuro: "Cosa farò ora? Non lo so" - ha detto l'ormai ex ct. Poi ha aggiunto: "Bisogna che veda. Con il passare delle ore lavorerò le cose a modo mio e vedrò. Una cosa sicuramente la farò, ossia di fare il tifo per la persona che viene dopo di me. Così come prima di me ho elogiato Mancini. Spero che chi verrà dopo di me troverà le soluzioni per andare al Mondiale. Io credevo di andare al Mondiale, per questo volevo rimanere. Ranieri uomo giusto? Non lo so, però è un professionista che ha girato il mondo, è equilibrato e ha fatto vedere con la Roma quali sono le sue qualità, il saper toccare i tasti giusti. Se sarò lui farò il tifo per lui" - ha concluso Spalleti ai microfoni della Rai.