“Italia, contro la Norvegia figura peggiore che l’Inter col Psg”: Marotta scatena la bufera social

MILANO - L'Inter ha girato pagina, dopo l'addio di Simone Inzaghi è stato ufficializzato Cristian Chivu come nuovo allenatore già al lavoro per il Mondiale per Club. I nerazzurri voleranno negli Stati Uniti per cercare di conquistare il nuovo torneo organizzato dalla Fifa e anche per togliersi di dosso la cocente sconfitta in finale di Champions League. Il presidente Giuseppe Marotta, intervenuto alla presentazione del libro di Vito Cozzoli “L'anima sociale e industriale dello sport”, ha trattato il tema caldo del momento ovvero la grande difficoltà della Nazionale e del movimento citando anche il 5-0 subito dalla sua squadra contro il Psg.