Acerbi, furia Spalletti: "A questi gli va negata l'Italia! L'avevo chiamato, tutto risolto. Poi..."

"È andata così, è giusto così. Si poteva fare di più, si poteva trovare un altro girone, ci siamo meritati questo girone qui per il nostro comportamento e dobbiamo sterzare, perché quello che abbiamo fatto stasera non basta".

Cosa ha dato questa esperienza

"Tantissimo, siamo stati vicini sin da subito, ho trovato tanti amici che mi ritroverò in futuro. Spero di vedere una grande Italia in futuro, si deve ricreare un po' di entusiasmo, la maglia dell'Italia deve farci vibrare, quando la vesti male ti brucia, bisogna riuscire a ritrovare quell'atteggiamento lì e sono convinto ci riusciranno. Loro hanno creduto in me e io non gli ho dato una grandissima mano. Però ci sono state delle motivazioni che io non saputo sopperire e probabilmente neanche un altro ce l'avrebbe fatta, io ho un pochino di esperienza".

Messaggio al campionato?

"Il campionato... non si può fare diversamente. Gli stranieri sono tanti, gli italiani pochi e alcuni non giocano in una big, altri sono da svezzare e così via".

© RIPRODUZIONE RISERVATA