Mitrovic tripletta, Vlahovic resta a secco: Serbia batte Andorra. L'Olanda ne fa 8, Austria poker© .

La Serbia batte 3-0 l'Andorra in un match valido per il girone K delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Indiscusso protagonista della partita l'attaccante Aleksandar Mitrovic , autore di una tripletta: il primo gol su assist (molto casuale) dello juventino Vlahovic , il terzo su rigore. Serbi che si portano a quota 4 punti dopo due gare, Andorra che resta a 0 dopo 4. A Riga finisce 1-1 Lettonia-Albania . Ospiti che si portano in vantaggio al 29° per l'autorete di Cernomordijs, poi il pareggio della nazionale allenata da Paolo Nicolato con il gol dello stesso Cernomordijs. I lettoni hanno il rimpianto del rigore fallito sullo 0-0 con Ikaunieks.

Incredibile goleada dell'Olanda

Memphis Depay spiana la strada all'Olanda nel match vinto contro Malta e affianca Robin Van Persie nella classifica dei migliori marcatori di sempre della nazionale orange. La squadra di Koeman, a Groningen, batte 8-0 la selezione allenata dal tecnico italiano De Leo: apre la doppietta di Depay che con i suoi due gol porta sul 2-0 i padroni di casa e a 50 il numero delle sue reti in nazionale. Come lui solo lo storico ex attaccante Robin Van Persie. Di Van Dijk la rete del 3-0, poi nella ripresa dilagano Simons, Malen (doppietta), Lang e Van De Ven. In classifica olandesi a quota 6 con due gare giocate.

Attimi di paura in Finlandia-Polonia

A Helsinki è stata sospesa intorno al 73° Finlandia-Polonia per permettere le operazioni di soccorso a causa di un malore che ha colpito un tifoso sugli spalti. Il match è stato interrotto sul 2-1. Sblocca il risultato la rete su rigore siglata dall'attaccante del Palermo, Joel Pohjanpalo al 31° del primo tempo. Nella ripresa raddoppia Kallman, poi accorcia l'ex Spezia Kiwior per la Polonia, oggi priva di Lewandowski, in rotta con il ct Proboerz e deciso a lasciare la nazionale finché ci sarà l'attuale commissario tecnico. Poi, sul 2-1 e intorno al 73°, la sospensione del match per "emergenza sanitaria". La gara è poi ripresa ed è terminata con il 2-1 per la Finlandia.

Vincono Austria e Romania

Tutto facile per l'Austria che vince 4-0 a San Marino, in una gara valida per il girone H. Protagonista l'attaccante dell'Inter, Marko Arnautovic, autore di una doppietta ma anche di un rigore parato dal portiere sammarinese Colombo che gli ha negato la tripletta.Di Gregoritsch e Baumgartner le altre due reti. Gli austriaci si portano a quota 6 punti in due gare, alle spalle della capolista Bosnia che ha vinto 3 partite su tre ed è a quota 9.Seconda con 6 punti, ma con 4 partite, anche la Romania che a Bucarest batte 2-0 Cipro con le reti di Tanase e dell'attaccante del Parma, Dennis Man.

Mondiale 2026, Australia qualificata

, Palestina beffata dall'Oman al 96°. Nel girone C delle qualificazioni asiatiche, i socceroos vincono a Jeddah battendo 2-1 l'Arabia Saudita, grazie alle reti di Metcalfe (42°) e Duke (48°) che rispondono al gol iniziale di Al Oboud. Un successo che permette all'Australia di chiudere la terza fase al secondo posto con 19 punti e di accompagnare la capolista del girone, il(6-0 all'Indonesia), alla kermesse iridata, mentre Arabia Saudita e Indonesia, rispettivamente terza e quarta, dovranno passare dalla quarta fase. Sfiora soltanto l'accesso al quarto turno delle qualificazioni la Palestina.