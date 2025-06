Gravina: "Non ci sono novità sul ct, stiamo studiando. Vogliamo capire se..."

"Non ci sono novità sul Ct, l'unica novità è che stiamo studiando. Continuiamo a pensare, abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti perché, al di là dei nomi, vogliamo capire se c'è un progetto nuovo, che richiede qualche riflessione più approfondita". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, a margine della firma del protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza, ha fornito aggiornamenti riguardo la scelta del prossimo commissario tecnico (Gattuso è in pole). Tornando su Spalletti ha invece detto: "È un sentimento di grande amarezza, perché il nostro mondo vive anche di sentimenti e io devo essere sincero, con Luciano ho uno splendido rapporto che si è rafforzato ancora di più in questi giorni. Ma quando si rompe un vincolo così legato alla quotidianità a me ha amareggiato, non solo perché è andato via, ma anche perché è stato vittima e destinatario di una serie di attacchi. La Nazionale, per noi, è fondamentale, è vita, però abbiamo tanti impegni. All'interno della Nazionale c'è la confluenza di tantissime attività che riguardano i club, le leghe, i campionati. Le condizioni non solo psichiche ma anche mediche del gruppo, in questo raduno, purtroppo hanno segnato un momento di grande criticità".