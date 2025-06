L'Italia del paradosso: ragazzini fortissimi, poi abbandonati. Camarda unica eccezione

È anche una questione culturale

Numeri a parte - e quelli italiani, va ammesso, sono preoccupanti ma non drammatici se si pensa al già citato caso tedesco -, la questione è anche culturale. Lamine Yamal, quell’Europeo, l’ha visto (forse) dalla Tv, perché nel frattempo era già stato convocato in nazionale maggiore. Il baby-fenomeno del Barça, ultimo vincitore del Golden Boy, può anche essere un caso eccezionale, ma lo stesso discorso vale per Cubarsí. E, soprattutto, per quasi tutti gli altri grandi Paesi europei: la Germania potrebbe anche aver frenato un attimo nel suo processo di ringiovanimento - ne dubitiamo - ma Jamal Musiala ha esordito in nazionale maggiore a 18 anni, mentre in Inghilterra il precoce Jude Bellingham aveva 17 anni e 4 mesi alla sua prima presenza tra i grandi. All’estero, di fatto, le selezioni giovanili sono velocissimi riti di passaggio: chi è destinato a esplodere le sfiora appena e passa avanti. Può darsi che i nomi citati siano tutti campioni, predestinati, ma è ben strano che se ne vedano solo altrove, e in Italia praticamente mai. L’impressione, per esempio, è che anche Camarda lo sia. Il dubbio, che non abbia spazio sufficiente per dimostrarlo.