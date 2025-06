Italia, Gattuso avanti tutta: lo spinge Buffon e ora incontra Gravina. Nel progetto altri grandi ex

La crisi di talento e Prandelli

Perché va bene cambiare ct, va bene riaccendere l’attaccamento alla maglia azzurra, ma è anche da un bel po’ che un commissario tecnico dell’Italia non deve pensare a come far coesistere Del Piero e Totti, o Baggio e Zola e Mancini. E si potrebbero fare altrettanti esempi per altri ruoli. La crisi di talento del calcio italiano è evidente ed è indispensabile porvi fine se al Mondiale non si vuole solo andarci, ma anche ottenere risultati degni della storia azzurra. Se la missione immediata Gravina sta per affidarla a Gattuso, per questa più a lungo termine chiederà l’aiuto di uno che c t dell’Italia lo è già stato: Cesare Prandelli. Si tratta, in realtà, di una missione già in corso da tempo, per quanto riguarda le Nazionali, sotto la guida del responsabile delle selezioni giovanili Maurizio Viscidi. E di una missione che sta dando anche ottimi frutti dal punto di vista risultati, ma non ancora sul piano della formazione di talenti in grado di trascinare la Nazionale maggiore. Questione di tempo e questione di impatto forzatamente limitato del lavoro fatto in azzurro, dunque per periodi ristretti. Proprio riuscire ad allargare la missione ai club, senza chiaramente invaderne l’autonomia ma provando a costruire una visione comune e a coordinare il lavoro, sarebbe uno dei compiti di Prandelli, una sorta di supervisore del progetto di rinascita del calcio italiano. Non c’è ancora una definizione precisa del ruolo perché per il momento si tratta di un’idea, a cui Gravina però vuole dare seguito. Presente e futuro.