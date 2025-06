L’Italia si veste da Juve: Barzagli e Bonucci insieme a Buffon. E Del Piero…

L'Italia si affida ai suoi eroi

Quanto al colore di riferimento, non vi è nemmeno bisogno di dirlo: gli Azzurri per l’azzurro, è questo lo slogan che circola in ambienti federali. I nomi, oltre a quello di Gennaro Gattuso in pole per la panchina, sono quelli circolati nelle scorse ore: Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, quest’ultimo attualmente nello staff dell’Under 20 che perderà Bernardo Corradi dopo la firma con il Milan (altra questione da risolvere), sono tra i più chiacchierati anche perché molto vicini a Buffon. Non è da escludere che la lista - che alla fine si restringerà, poiché l’obiettivo non è trovare un’altra Nazionale, ma al più un paio di figure da affiancare al ct - contempli anche (ex) campioni più vicini al prossimo selezionatore. È complicato, viceversa, che ne facciano parte personalità che lo potrebbero mettere in ombra: per fare un esempio concreto, difficilmente Alessandro Del Piero - che pochi mesi fa Lotito voleva candidare come sfidante di Gravina - potrebbe entrare nello staff di Gattuso o chi per lui, nonostante gli ottimi rapporti. L’idea funzionerà solo se lo farà sul campo: gli Avengers della Nazionale non ci andranno, ma dovranno ispirare i campioni (?) di oggi. E Gravina sa - ma del resto in palio ci sono i Mondiali - di giocarsi tutto con le scelte di questi giorni.