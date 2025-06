"Gattuso non ha la mia stima": Montolivo, che attacco al prossimo CT Italia!

Ormai la fumata bianca sembra sia arrivata o forse è meglio dire azzurra in questo caso: Gattuso dovrebbe prendere il posto di Spalletti in panchina e iniziare questa nuova avventura alla guida della Nazionale. L'Italia ha bisogno di dimenticare subito la delusione contro la Norvegia per cercare di vincere tutte le partite del girone e sperare in un passo falso degli scandinavi. Difficile ma non impossibile. Per farlo però gli azzurri hanno bisogno di una guida e la FIGC ha scelto Ringhio. Sui social si sono divisi e anche qualche ex calciatore ha detto la sua.