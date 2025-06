Mancini: "Se l'Italia chiama vai di corsa. Escluso da Spalletti? Ecco perché"

In occasione dell’evento "Matti di te", una giornata speciale in memoria di Mattia Giani, il giovane calciatore scomparso lo scorso anno in seguito a un malore durante una partita, è intervenuto anche Gianluca Mancini , legato alla famiglia del ragazzo in quanto fratello del suo cognato. Il difensore della Roma ha parlato degli ultimi eventi legati alla Nazionale e anche del futuro con i giallorossi.

Mancini, l'Italia e la mancata convocazione

"Mi dispiace molto per i miei compagni che erano li. Si è parlato molto della squadra ma posso assicurare che il gruppo è sempre stato unito. Una partita andata male non può compromettere un percorso e l'Italia continua ad avere tutte le carte in regola per andare al Mondiale" - ha spiegato Gianluca Mancini a Sky Sport. Poi ha parlato della sua esclusione a favore di nomi non altisonanti: "Come dico spesso, in Nazionale se vieni chiamato devi prendere di corsa il primo treno per andare a Coverciano e se non vieni chiamato devi essere il primo tifoso. Il mister avrà fatto le sue considerazioni e vanno accettate. Non l'ho vista come un'esclusione basata su motivi personali, con lui non c'è mai stato niente anzi io lo ringrazierò sempre per avermi portato all'Europeo. Penso che i motivi siano stati di semplice natura tecnica".