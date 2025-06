Italia, Gravina si aggrappa a Gattuso per il Mondiale: è ufficiale la nomina a ct! "Azzurro seconda pelle"

Al suo fianco sono attesi altri campioni del mondo 2006, come Zambrotta e Perrotta, entrambi potrebbero esser chiamati a riportare la tecnica al centro della formazione calcistica, in una visione che privilegia la qualità del gioco fin dalle categorie inferiori. In questa nuova architettura tecnica potrebbe trovare spazio anche Barzagli. Per l'ex difensore della Juventus, si profila un incarico ancora in fase di definizione, ma non è escluso che possa sedersi sulla panchina dell’Under 20, rimasta vacante dopo il passaggio di Bernardo Corradi al Milan di Allegri come collaboratore. Un progetto che la Federazione ha scelto di riassumere in un messaggio simbolico e identitario: “Gli Azzurri per l’azzurro”. Intanto il primo tassello è stato inserito e ora tocca a Gattuso far tirare fuori l'identità azzurra ai giocatori della Nazionale,

