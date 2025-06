Gattuso e quell’incredibile profezia del 2010 sul futuro da ct: “Ho un sogno…”

Dopo la sconfitta contro la Norvegia, che ha complicato i piani per la qualificazione al Mondiale 2026 e chiuso l'era Spalletti, l' Italia ha scelto di ripartire da Gennaro Gattuso . L'ex centrocampista del Milan fa così ritorno a Coverciano per guidare gli azzurri, con cui ha giò conquistato la storica Coppa del Mondo nel 2006. Una storia che parte da lontano, con una sorta di profezia fatta da calciatore.

La profezia di Gattuso: "Sogno di allenare l'Italia al Mondiale"

Dopo la nomina di Gennaro Gattuso come nuovo ct della Nazionale, è andata virale sui social una vecchia conferenza stampa risalente al 12 giugno del 2010. Un'occasione in cui l'ex centrocampista aveva annunciato ufficialmente il suo addio all'Italia dopo il Mondiale in Sudafrica, lasciandosi andare così sul futuro: "Ho un sogno nella mia vita. Non so se si avvererà, ma è quello di fare un Mondiale con la Nazionale da allenatore, speriamo". Un obiettivo che ora sembra essere più vicino, a patto di riuscire a superare da primi il girone di qualificazione o vincendo gli eventuali playoff.