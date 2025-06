Buffon, lettera a Spalletti dopo l'esonero Italia: "Ho aspettato, ma ci tenevo"

A distanza di qualche giorno dall’annuncio della fine del rapporto tra Luciano Spalletti e la Nazionale italiana , arriva il saluto – pubblico e sentito - di Gianluigi Buffon . L’ex portiere azzurro, oggi capo delegazione della Nazionale, ha scelto i social per condividere un messaggio personale e sincero, rivolto all’allenatore toscano che ha guidato l’Italia in uno dei momenti più delicati della sua storia recente. “Caro Luciano, ho scelto di aspettare qualche giorno per evitare di scrivere a caldo, ma ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale”, ha esordito, con un tono misurato ma carico di emozione.

Il messaggio di Buffon a Spalletti

Nel suo messaggio, Buffon ha voluto sottolineare la dedizione e la serietà con cui Spalletti ha affrontato l’incarico di commissario tecnico, assunto dopo l’addio di Roberto Mancini e in un contesto reso complesso dalle aspettative, dai cambiamenti e da un ambiente calcistico nazionale in cerca di riscatto: “Hai affrontato questa sfida con passione, competenza e grande senso di responsabilità, senza mai perdere di vista la tua visione e l’umanità che ti ha da sempre accompagnato”.

Il percorso condiviso da Buffon e Spalletti alla guida della Nazionale non è stato lungo, ma sicuramente intenso. Dal percorso in Nations League - che in qualche modo aveva restituito una certa fiducia nel gruppo - fino all’Europeo del 2024, terminato in maniera amara per gli Azzurri, passando per la pesante sconfitta in Norvegia per 3-0, che ha complicato la qualificazione ai prossimi Mondiali.