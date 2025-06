Donadoni: "Italia, felice per Gattuso ma deve subito cambiare panni"

FIRENZE - «Sono contento per Rino, essere il commissario tecnico dell’Italia è una cosa importante per chiunque. Ma sono rimasto perplesso dalle modalità e dalle tempistiche nell'ultimo periodo della Nazionale». L'ammissione di Roberto Donadoni ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai: pure lui è stato timoniere azzurro, quando Marcello Lippi nel luglio 2006 si dimise subito dopo la c