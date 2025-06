Gravina: “Bonucci e Barzagli con Gattuso. Rino sarà uomo dei risultati". Sul 'Progetto Prandelli'...

Gattuso e il valore del noi

Le parole del neo ct hanno colpito subito Gravina: "Mi ha detto subito che nessuno vince da solo, l'idea della squadra determinata e convinta. Si vince insieme, al Mondiale si va tutti insieme e questo credo sia il messaggio più bello. Chi ama la Nazionale oggi deve fare un passo in avanti, cercare di sostenere questo progetto per il bene dell'azzurro, del nostro sport, per il bene del calcio". Quindi su come è arrivata la scelta: "È stata una scelta condivisa, Buffon si è impegnato in maniera importante e il suo è stato un ruolo determinante per delineare questo nuovo progetto. È stata una scelta condivisa per l'uomo e per il tecnico, siamo convinti delle qualità di Rino sotto il profilo tecnico. Ci sono testimonianze concrete delle sue qualità, sono convinto che sarà l'uomo dei risultati".