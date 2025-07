Kean e le sirene Premier, l'Arabia per Retegui: perché anche Gattuso è in ansia

Sembra strano, ma in tempo di calciomercato anche un ct come Rino Gattuso può temere di “perdere” dei giocatori. Per la precisione di “perdere” i bomber: Mateo Retegui e Moise Kean, primo e secondo nell’ultima classifica marcatori di Serie A, con 25 e 19 gol. “Perdere” tra virgolette, perché ovviamente nessun’altra Nazionale potrà schierare i due attaccanti azzurri, ma la loro possibile partenza da Atalanta e Fiorentina verso l’estero, probabilmente la Saudi League per Retegui, corteggiato con insistenza dall’Al-Qadsia pronto ad alzare l’offerta da 40 milioni già presentata, e la Premier per Kean, potrebbe essere una svolta preoccupante in ottica azzurra. Preoccupante non in linea generale, sia chiaro: che un giocatore italiano vada all’estero non è di per sé un problema in ottica azzurra. Anzi, affrontare un campionato competitivo come la Premier League può spingere un giocatore a crescere. Nei casi specifici di Retegui e Kean, però, qualche preoccupazione sarebbe lecita, resa tale anche dalla tempistica dell’eventuale trasferimento e dalle probabili destinazioni.