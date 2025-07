Ranieri e il no all'Italia: "Troppi problemi a ogni convocazione, ecco perché"

"Credo che dire no alla Nazionale sia costato a tutti, ma non potevo fare due lavori. Ho un contratto con la Roma e non ho potuto accettare quello che voleva la Federazione". A dirlo è Claudio Ranieri, invitato a rispondere sul suo no alla panchina dell'Italia dopo l'esonero di Luciano Spalletti. Un rifiuto arrivato in uno dei momenti più caldi nella gestione degli Azzurri, affidati ora al campione del mondo nel 2006 Rino Gattuso e chiamati a non soccombere per la terza volta consecutiva alle qualificazioni per il prossimo Mondiale, in programma dall'11 giugno al 19 luglio presso le 16 città designate in Canada, Stati Uniti e Messico. L'ex tecnico giallorosso, ora consigliere dei Friedkin, ha ribadito di avere voluto rispettare il contratto che lo lega alla società anche per evitare conflitti di interesse con la Nazionale.