L'Italia Campione d'Europa: il cuore azzurro batte sempre forte

Campioni d’Europa. Una cavalcata incredibile sino all’ultimo centimetro . Che storia fantastica che vi stiamo raccontando: tre anni fa eravamo i reietti del mondo e ora siamo i campioni d’Europa. L’Italia ha percorso l’ultimo centimetro restando aggrappata alla partita come un naufrago alla sua zattera. E alla fine ha compiuto quell’impresa che solo un visionario come Roberto Mancini aveva creduto possibile, nel torneo che ci piace meno di tutti e che avevamo vinto solo una volta, nel 1968. E stavolta nemmeno il ct è riuscito a trattenere le lacrime di commozione e di emozione sotto gli abbracci dei suoi. Che storia che vi abbiamo raccontato, una cavalcata a Roma a Londra per il trionfo di una squadra di splendidi ragazzi e di ottimi giocatori guidata da un fuoriclasse che ha fato vedere come contino serenità, talento e sorriso, non solo nel calcio. E dire che per gli inglesi la partita si era messa subito sul binario giusto, ma non è che sia nato per caso il gol di Shaw all’alba del match. Il cross di Trippier e l’impatto perfetto di Shaw hanno condizionato un gol che profuma molto di “schema Atalanta” con la collaborazione tipica degli esterni spesso fatale per gli avversari.

Lo svantaggio e gli strappi di Chiesa

Poi, ecco, nemmeno nei suoi progetti più belli Southgate avrebbe immaginato che l’inerzia sarebbe stata quella ideale dopo solo due minuti (uno e mezzo in realtà: il più veloce nella storia delle finali europee). L’Italia, in svantaggio per la prima volta in questi Europei, ha faticato a organizzare una replica incisiva. Un poco per demeriti propri nella lentezza del palleggio, molto per l’organizzazione degli inglesi che, con la difesa a tre (la stessa non a caso già utilizzata contro la Germania) ha infoltito il centrocampo rendendo difficile il fraseggio degli azzurri più con la densità che con il pressing. Prova ne sia il fatto che l’Italia è riuscita ad arrivare a un tiro degno di questo nome solo al 35’ grazie a uno strappo individuale di Chiesa il cui rasoterra è uscito a lato non di molto. L’Italia non solo ha faticato a rendersi pericolosa ma ha pure rischiato più volte sulle ripartenze degli avversari. Non solo di Sterling le cui accelerazioni lasciano ogni volta con il fiato sospeso tifosi e – quel che più conta – avversari – ma anche grazie al combinato disposto del movimento tra Mount e Shaw, con l’esterno d’attacco che si accentrava per lasciare spazio agli in- serimenti del collega che arrivava dalle retrovie.

L'anziano Bonucci e il silenzio di Wembley

Ottima dinamica anche perché Chiesa si è sempre “dimenticato” di seguire il suo dirimpettaio lasciando così Di Lorenzo spesso in inferiorità numerica. Dopo il vantaggio, gli inglesi hanno accettato i tentativi azzurri con il solo torto di abbassarsi un po’ troppo. Atteggiamento che hanno in parte cambiato nella ripresa al pari dell’Italia che Mancini ha modificato sostituendo Immobile con Berardi e piazzando Insigne a svariare tra le linee del centrocampo e della difesa inglesi. Mancini ha sostituito un poco incisivo Barella (che non l’ha presa benissimo...) con Cristante per dare più solidità al centrocampo ed evitare le ripartenze inglesi. La pressione dell’Italia comincia a dare qualche segnale di efficacia per una maggiore imprevedibilità di manovra e il tiro di Chiesa al 17 chiama Pickford a una non facile parata. Ma il pareggio, pensa un po’, arriva su un’azione “all’inglese” con Bonucci (il marcatore più “anziano” in una finale europea) che risolve un mischione su calcio d’angolo dopo un palo di Verratti: l’Itala è di nuovo in partita e Wembley, ora, tace, e la sensazione che quel prato sia improvvisamente diventato troppo grande per i sudditi si Sua Maestà.