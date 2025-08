Gattuso e la sua Italia: "Abbiamo il dovere di farlo. Speriamo che qualcuno..."

Una serata carica di emozione quella della Unipol Domus che ha inaugurato la stagione con il 1° trofeo Gigi Riva. A giocare il match in programma alle 20:45 il Cagliari contro il Saint-Etienne. L'evento, organizzato per omaggiare il ricordo di Rombo di Tuono, vuole celebrare la partita di Coppa Campioni del 70/71 disputata dai rossoblù di Riva proprio contro i francesi e vinta dai sardi 3-0. Prima dell'inizio della partita, nel ricordo del Mito, sono intervenuti il CT della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso e il capo delegazione Gianluigi Buffon. Il primo a prendere parola è stato il tecnico azzurro: "Per noi Gigi è stato un punto di riferimento. Dopo la finale dei Mondiali, come è finita la partita, l'ho fatto restare fino alle 3 con noi. Era uno che ci metteva la faccia, ma la ribaltata non gli piaceva. Lo porto nel cuore perchè era una persona vera e ci manca tantissimo. Noi abbiamo un obiettivo, manchiamo ai Mondiali da due edizioni. Abbiamo il dovere di portare in campo entusiasmo e voglia di tornare al Mondiale. Speriamo di trovare qualcuno che riesca a battere il suo lunghissimo record in nazionale, vuol dire che l'Italia avrà trovato un grandissimo attaccante".