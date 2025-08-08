Italia, Gattuso con Buffon e Bonucci in visita al Sassuolo di Grosso

Campioni del mondo al Mapei Football Center. Mattinata di incontri speciali all'allenamento mattutino del Sassuolo con il commissario tecnico della Nazionale , Gennaro Gattuso , che ha fatto visita al centro sportivo neroverde, accompagnato da una delegazione azzurra composta dal capo delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci . Una visita ai neroverdi di Fabio, ex compagno di Nazionale nel tironfo del 2006 in Germania.

La nota del Sassuolo

"Il ct - informa il club - è stato accolto dall'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, dal direttore sportivo Francesco Palmieri e dall'allenatore neroverde Fabio Grosso, ex compagno di squadra di Gattuso e Buffon nella storica vittoria del Mondiale 2006 in Germania. Gattuso, che ha ricevuto in omaggio la nuova maglia Home del Sassuolo, ha inoltre assistito alla sessione di allenamento e ha incontrato Berardi e compagni prima della seduta". E proprio su Berardi è alta l'attenzione del ct dopo il ritorno in Serie A e con il brutto infortunio alle spalle. Osservazione ravvicinata per capire se potrà essere protagonista nelle decisioni di Gattuso.

Il calendario del ct

In meno di due settimane il nuovo ct azzurro, Gennaro Gattuso, oltre a quello di oggi del Sassuolo, ha già seguito gli allenamenti di Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna e Lazio. In vista dell'inizio del ritiro a Coverciano per la preparazione della gara di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia, in programma a Bergamo il 5 settembre, l'intenso programma delle visite alle squadre di Serie A proseguirà mercoledì 13 agosto, quando Gattuso farà visita prima al centro sportivo dell'Udinese e poi, in serata, sarà allo stadio 'Friuli' di Udine per la gara di Supercoppa tra Paris Saint-Germain e Tottenham.