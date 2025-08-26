Tonali ko, allarme Italia: infortunio in Newcastle-Liverpool, "Dolore fortissimo"

Scatta l'allarme in casa Italia : venerdì Gennaro Gattuso diramerà la prima lista dei convocati in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Estonia (5 settembre) e Israele (8 settembre) e potrebbe dover fare a meno di Sandro Tonali . Il centrocampista di Lodi, infatti, ha rimediato un infortunio alla spalla sinistra durante la gara di Premier League tra il suo Newcastle e il Liverpool . Al 55' l'ex Milan ha avuto la peggio dopo un contrasto di gioco con Hugo Ekitiké cadendo rovinosamente sul manto erboso del St. James’ Park. Il classe 2000 ha cercato in tutti i modi di rimanere in campo anche con il braccio immobile, ma al 67' ha dovuto alzare bandiera bianca lasciando il terreno di gioco al 19enne Lewis Miley.

Howe sull'infortunio di Tonali

Visibilmente dolorante, si è diretto verso la panchina per seguire il resto del match. Le prime sensazioni, dunque, sono tutt'altro che confortanti. Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, al triplice fischio ha parlato ai microfoni di Sky Sports commentando: “Sandro non sta bene, aveva parecchio dolore. Non conosco l’entità esatta del suo infortunio e di quello di Joelinton, ma entrambi non promettono bene. Potrebbero restare fuori per un po’. Sono infortuni veri e propri. Si tratterebbe di un duro colpo per noi se non riuscissero ad essere disponibili per il prossimo impegno”. Ora Tonali si sottoporrà agli esami strumentali che diranno qualcosa in più sulla reale entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Intorno alle sue condizioni c'è però grande preoccupazione e si teme che possa rimanere ai box per un bel po'. Intanto sabato 30 agosto alle ore 18.30 i Magpies saranno impegnati sul campo del Leeds e vanno a caccia della prima vittoria in Premier League dopo lo 0-0 a Birmingham all'esordio contro l'Aston Villa e il clamoroso ko per 3-2 al 100' contro i campioni in carica del Liverpool. Dopodiché ci sarà la pausa nazionali, dove Sandro sarebbe dovuto essere tra i protagonisti con gli azzurri: l'infortunio alla spalla desta però non poche paure.