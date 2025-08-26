Buffon frena su Pio Esposito: "Italia con altre certezze. Donnarumma? Ci parlo io"

"La fiducia in Gattuso c'è per forza, è una cosa che non ci può mai abbandonare. La fiducia la riponiamo nel fatto che siamo sicuri di avere una Nazionale di ottimo livello, con grandi giocatori: penso che questa sia la base di partenza più importante. Adesso sta a noi cercare di fornire prestazioni degne dell'Italia ". A dirlo è Gianluigi Buffon , intervenuto in occasione della finale di Supercoppa Primavera che vedrà Inter e Cagliari contendersi il titolo martedì 26 agosto all'Arena civica di Milano. L'ex portiere dell'Italia, oggi capo delegazione della Nazionale, ha risposto sul nuovo corso dell'Italia affidata all'ex compagno in azzurro Rino Gattuso , con cui ha condiviso il trionfo mondiale del 2006. "All'inizio era emozionato e meno male perché alla fine credo che una parte emotiva quando si arriva a determinati ruoli è giusto che ci sia ed è bello che sia. Adesso credo che abbia preso consapevolezza e sicurezza di quello che richiede il suo ruolo. Sta facendo questo pellegrinaggio per tutti i ritiri , stiamo ancora finendo, dobbiamo ancora incontrare sette otto squadre, però è un buon viatico per creare legami con società e dirigenti, così da venirci incontro durante la stagione e sapere già con chi si sta parlando" .

Buffon su Pio Esposito e Donnarumma

Buffon è inoltre intervenuto sul futuro di Gianluigi Donnarumma, in uscita dal Paris Saint-Germain - dove l'ex bianconero ha militato nella stagione 2018/2019 - e fortemente voluto dal Manchester City di Pep Guardiola: il portiere azzurro si è già congedato con compagni e tifosi. "Gigio? Aspetto di vederlo e parlarci a quattr'occhi che è molto meglio. So che il ct lo ha già sentito svariate volte e hanno parlato di ciò che può essere il futuro e determinate scelte. Donnarumma rappresenta e rappresenterà sempre un punto di forza della Nazionale". Così invece sull'azzurrino in forza all'Inter Francesco Pio Esposito, una delle poche note positive emerse dal Mondiale per Club e per cui l'agente Mario Giuffredi ha dichiarato di avere ricevuto offerte da 50 milioni: l'attaccante classe 2005 attende ancora di fare il suo esordio in Serie A. "Pio Esposito? Sono valutazioni che spettano al mister. Il fatto che un giocatore come Pio Esposito sia convocabile per le prestazioni che sta fornendo e per la crescita esponenziale che ha mostrato è un qualcosa che ci deve inorgoglire. Dobbiamo anche dire che in attacco abbiamo giocatori come Kean e Retegui, e adesso anche Scamacca visto che si è ripreso, che sono di grandissimo valore. Ben vengano le nuove leve come Pio Esposito, però è importante sapere che oltre a lui abbiamo anche delle certezze che già da parecchi anni stanno facendo delle cose importanti".

Buffon: "Serie A un campionato di passaggio"

"Italiani all'estero? Penso che sia un aspetto molto positivo, perchè se tu hai sei sette giocatori che vengono comprati dalle migliori squadre mondiali vuol dire che sono giocatori di livello, e la Nazionale sarà di livello altrettanto alto. Ormai è cambiato il calcio, le considerazioni che van fatte devono cambiare: il nostro campionato non è più quello di riferimento, siamo un campionato di passaggio. Ma questo non significa che tu possa lo stesso avere il modo di osare di più e ugualmente riuscire a produrre dei talenti. Ti dà anche la serenità di osare di più. Favorita per lo scudetto? Sono discorsi che interessano soprattutto ai tifosi. Si sa che i favoriti non contano nulla, ai nastri di partenza ci sono sempre due tre squadre che sembrano più forti, poi c'è la realtà, cioè che ogni domenica bisogna performare, e a volte ci sono fortuna, sfortuna, infortuni che possono cambiare questi equilibri da una partita all'altra", ha concluso.