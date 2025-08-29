Italia, tre Juve tra i convocati di Gattuso: novità Leoni, Fabbian e Pio Esposito  

Per l'Italia è arrivato il momendo di alzare la testa e lo farà con il neo commissario tecnico Gennaro Gattuso. L'allenatore ha scelto i suoi primi uomini per le sfide per le qualificazioni al Mondiale contro l'Estonia a Bergamo venerdì 5 settembre e contro l'Israele a Deebrecen l'8 settembre. Il ct ha confermato una buona ossatura della rosa, ma ci sono anche novità molto importanti, come la fiducia sui giovani Leoni (da poco passato al Liverpool), il talento Inter Pio Esposito e Fabbian, convocati per la prima volta con la Nazionale maggiore. Gattuso ha le idee chiare, non vede solo la carta d'identità e per cercare di dimenticare presto il brutto 3-0 subito contro la Norvegia ha bisogno di tirare fuori il meglio dai giocatori a disposizione. Presenti anche gli juventini Gatti, Cambiaso e Locatelli, confermato anche Retegui, nonostante il suo passaggio in Arabia. Mentre a oltre un anno di distanza dall’Europeo tedesco tornano a indossare la maglia azzurra Mancini e Scamacca.