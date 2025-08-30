Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Missione Mondiale: è l’Italia di Gattuso

Tre novità: Pio Esposito, Fabbian e Leoni e tante conferme. La rivoluzione è attesa nello spirito
Sergio Baldini
1 min
Missione Mondiale: è l’Italia di Gattuso© LAPRESSE
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

È ora. La missione affidata a Gennaro Gattuso il 15 giugno dal presidente della Figc Gabriele Gravina comincia: evitare la terza mancata qualificazione al Mondiale consecutiva dell’Italia, un dramma per un movimento già colpito dalle assenze a Russia 2018 e Qatar 2022 e afflitto da tanti altri problemi. Comincia la fase operativa, di quella missione, perché in quella preparatoria

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte