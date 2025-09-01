Gattuso su Israele-Italia, Donnarumma e Chiesa: "Non si sentiva pronto"

A tutto Gennaro Gattuso. Il ct della Nazionale negli scorsi giorni ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro Estonia ed Israele, validi per la qualificazione al Mondiale del 2026. Tanti gli argomenti trattati dal commissario tecnico, che si è soffermato soprattutto su alcuni singoli: dall'assenza di Federico Chiesa alle condizioni di Gianluca Scamacca, passando all'imminente trasferimento di Gianluigi Donnarumma al Manchester City.
Italia con vista Mondiale: parla Gattuso
"Preferibile non giocare Italia-Israele ora": così si è espresso il sindaco di Udine nelle scorse ore, col match che si giocherà proprio in Friuli il prossimo 14 ottobre. Un'affermazione riportata al ct, che ha così risposto: "E' una considerazione del sindaco di Udine, che rispetto. Io sono un uomo di pace e mi auguro che in tutto il mondo ci sia la pace. Fa male al cuore vedere civili e bambini che ci lasciano la vita, dopo però noi facciamo un altro mestiere. Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare". Si passa ai singoli, come ad esempio Scamacca che "ha un problema al ginocchio ma ha voluto restare qui".
L'esclusione di Chiesa
Per ciò che concerne Donnarumma, prossimo al trasferimento al Manchester City, "sta facendo le visite mediche, poi firmerà", ha annunciato il commissario tecnico. Dal portiere in procinto di sbarcare in Premier a chi in Inghilterra ci gioca già, ovvero Chiesa, che è stato escluso dai convocati: "Ho parlato con Fede, è stata una scelta condivisa. Non si sentiva pronto per tornare, vuole essere al 100%. Lo abbiamo deciso insieme con grandissima tranquillità. Minutaggio con le rispettive squadre? Ci sono anche calciatori come Raspadori: lui riesce a darmi qualcosa di diverso". E ancora sulla lista dei calciatori scelti: "Non è difficile fare le convocazioni, anzi a volte devi lasciare qualcuno a casa - ha ammesso - abbiamo lasciato a casa Buongiorno, Ricci, Cristante, tutti giocatori che fanno parte del nostro progetto".
"Sono carico a molla! Sui giovani..."
"Nessuna preoccupazione né paura, sono carico a molla l'ho detto da subito. Non ho paura e sento la responsabilità, perché ho già vestito questa maglia". Dichiarazioni chiare ed inequivocabili da parte del selezionatore azzurro in vista del match con l'Estonia. Il ct aggiunge come dalla squadra si aspetti "senso di appartenenza, voglia di sacrificarsi, non essere troppo accomodanti. In questo momento abbiamo bisogno di questo la paura non può entrare dentro il nostro stato d'animo, bisogna essere squadra, stare sul pezzo, rispondere colpo su colpo, con grande entusiasmo, parliamo sempre di tattica e numeri ma in questo momento abbiamo bisogno di altro. La nostra storia dice che il carattere non è mai mancato, né la voglia di lottare su ogni pallone, dobbiamo riuscire a far tornare questo aspetto".
Sui giovani chiamati: "Difficile dire se siano pronti, si diventa pronti anche con l'esperienza. Fabbian simile a Frattesi, ha fisicità e capacità di inserimento. Esposito, dal punto di vista dell'età e di quello della tecncia, non si discute. I giovani li osserviamo, c'è anche Leoni che ha grande personalità". E a proposito di questo: "Un calciatore mi colpisce se ha personalità. Esposito e Leoni? Sono giovani ma che giocano già da grandi, senza paura. Leoni lo scorso anno mi colpì contro Lukaku, credo abbia la sfacciataggine necessaria".
L'Italia di Gattuso
Ma cosa serve per vedere l'Italia che vuole Gattuso? "Siamo arrivati sabato con lo staff, abbiamo impostato gli allenamenti tattici in modo diverso, con l’obiettivo di non renderli troppo pesanti per i ragazzi. Negli ultimi anni, durante i ritiri, si dorme al massimo una o due notti: i giocatori non sono più abituati a trascorrere tanto tempo insieme. Non serve riempirli di discorsi solo sul calcio, è importante che si trovino bene tra di loro. Il tempo a disposizione è poco, quindi è fondamentale comunicare in modo chiaro ed efficace. Soprattutto, bisogna scendere in campo e giocare da squadra per tutti i 90 minuti". Gattuso prosegue: "Mi capita spesso di sentire i giocatori al telefono. Devo dare merito ai club per l’ottima accoglienza che ci hanno riservato. In certi momenti non è il caso di parlare troppo con i ragazzi, è meglio affrontare certi discorsi direttamente a Coverciano. Il mio giro non è ancora completo: mi restano da visitare ancora 10-11 squadre".
Il modulo e l'inseguimento alla Norvegia
Si entra nel dettaglio del campo: "La scelta del modulo? Dipenderà dalle partite: potremmo giocare con uno o due attaccanti, oppure cambiare il numero dei centrocampisti tra due e tre. Decideremo di volta in volta, ma le convocazioni sono state fatte per permetterci di mettere in campo la formazione migliore in base alle esigenze". Sul modulo chiarisce: "Se si opta per una difesa a quattro, ora abbiamo di nuovo a disposizione esterni che per un po' erano mancati. Le scelte fatte per le convocazioni seguono proprio l’idea di difendere a quattro. Abbiamo tenuto conto anche dei minuti giocati dai convocati: qualcuno ha avuto meno spazio, ma ho comunque deciso di portarlo perché ritengo che la sua presenza sia fondamentale per il gruppo".
Infine sul fatto che ci possa essere timore di troppa frenesia per inseguire la Norvegia: "Affrontiamo una partita alla volta, cercando sempre di fare il massimo. La nostra tradizione dimostra che raramente vinciamo con ampi margini: non fa parte del nostro DNA. Dobbiamo scendere in campo con determinazione e senso del gruppo, ma senza l’ossessione di dover segnare tanti gol".
