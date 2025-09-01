Gattuso su Israele-Italia, Donnarumma e Chiesa: "Non si sentiva pronto"

Italia con vista Mondiale: parla Gattuso

"Preferibile non giocare Italia-Israele ora": così si è espresso il sindaco di Udine nelle scorse ore, col match che si giocherà proprio in Friuli il prossimo 14 ottobre. Un'affermazione riportata al ct, che ha così risposto: "E' una considerazione del sindaco di Udine, che rispetto. Io sono un uomo di pace e mi auguro che in tutto il mondo ci sia la pace. Fa male al cuore vedere civili e bambini che ci lasciano la vita, dopo però noi facciamo un altro mestiere. Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare". Si passa ai singoli, come ad esempio Scamacca che "ha un problema al ginocchio ma ha voluto restare qui".

L'esclusione di Chiesa

Per ciò che concerne Donnarumma, prossimo al trasferimento al Manchester City, "sta facendo le visite mediche, poi firmerà", ha annunciato il commissario tecnico. Dal portiere in procinto di sbarcare in Premier a chi in Inghilterra ci gioca già, ovvero Chiesa, che è stato escluso dai convocati: "Ho parlato con Fede, è stata una scelta condivisa. Non si sentiva pronto per tornare, vuole essere al 100%. Lo abbiamo deciso insieme con grandissima tranquillità. Minutaggio con le rispettive squadre? Ci sono anche calciatori come Raspadori: lui riesce a darmi qualcosa di diverso". E ancora sulla lista dei calciatori scelti: "Non è difficile fare le convocazioni, anzi a volte devi lasciare qualcuno a casa - ha ammesso - abbiamo lasciato a casa Buongiorno, Ricci, Cristante, tutti giocatori che fanno parte del nostro progetto".