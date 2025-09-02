Pio Esposito e il paragone con i due ex Juve: "Sono orgoglioso, ho lo stesso spirito da combattente"

Dopo le prime due giornate di campionato, la nuova Italia di Gennaro Gattuso si è ritrovata a Coverciano. Tra le novità nelle convocazioni c'è soprattutto Francesco Pio Esposito , fresco di esordio in Serie A con l' Inter dopo una stagione da protagonista nel campionato cadetto con lo Spezia. Il classe 2005 ha così parlato in conferenza stampa per raccontare le sue emozioni nel vestire per la prima volta l'azzurro: "Sicuramente sta succedendo tutto molto velocemente. Sono molto contento di essere qui per la prima convocazione, è un'emozione grandissima. Dell’esordio con l’Inter a questi giorni a Coverciano… Questo è un momento molto positivo, ma nel calcio può cambiare tutto velocemente e serve grande equilibrio. Il mister ha ragione, finché non si prova non si può sapere se si è pronti ma siamo qui per fare del nostro meglio. Credo che Gattuso mi abbia chiamato per le mie caratteristiche fisiche. L'impatto è stato certamente positivo, il mister ci ha dimostrato tutta la sua carica e voglia di far bene e qualificarci".

Esposito: "Non ho mai avuto dubbi sull'Inter"

Quindi sulla concorrenza all'Inter con Lautaro Martinez e Thuram: "Non è uno sgomitare, ma un voler imparare sempre qualcosa da loro perché sono tra gli attaccanti più forti del momento. Per me è una opportunità. Cosa gli ruberei? A Lautaro la fame, la cattiveria. Fa tutto sempre al 100%, anche in allenamento. A Marcus la semplicità nel fare le cose, nel saltare l’uomo". Poi sulle voci di un possibile addio all'Inter: "Durante tutta l’estate sono stato chiacchierato per il mercato, ma non ci sono mai stati dubbi sulla permanenza all’Inter. Non ho mai avuto voglia di andare altrove, l’Inter è un sogno che si realizza e il mister mi voleva tenere. Non ho mai avuto dubbi".

Italia, i ricordi di Pio Esposito

Esposito ha commentato la differenza con l'estero dove i giovani ricevono più opportunità: "È un dato oggettivo, all’estero vengono lanciati più giovani e più presto. Non so il motivo, ma è così". Sul non aver visto l'Italia ai Mondiali: "L’ho sofferta da bambino, ma questo ci può invogliare ancora di più a dare il massimo per questa maglia. Ricordo il gol di Balotelli in Italia-Germania 2-0, il mio compleanno era qualche giorno dopo e guardavo la partita a casa di amici con un’esultanza storica".