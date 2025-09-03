Locatelli, modello Del Piero e legame Juve con Bonucci: “Strano rivederlo” 

Dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, Manuel Locatelli ha raccontato le prime impressioni sul nuovo corso azzurro guidato da Gennaro Gattuso . Il centrocampista della Juventus e dell’ Italia ha parlato dell’atmosfera nel gruppo, delle prime novità negli allenamenti e del legame con i compagni e lo staff. Con l’obiettivo chiaro della qualificazione al Mondiale, Locatelli ha mostrato entusiasmo, determinazione e rispetto per il nuovo ciclo in vista del match importante contro l' Estonia . Tra senso di appartenenza, intensità in campo e rapporti personali solidi, traspare l’unità di un gruppo che vuole tornare protagonista: "Bisogna andar forti e pedalare, altrimenti Gattuso s'arrabbia" dice sorridendo.

L'impatto di Gattuso: “Bisogna andar forti e pedalare”

Locatelli ha subito evidenziato l’intensità portata da Gattuso nel ritiro azzurro: “Siamo qui da due giorni... Ha messo molta intensità, ci chiede di spingere. Queste sono le prime differenze”. Il nuovo commissario tecnico non ha perso tempo, trasmettendo subito la sua grinta: “Il mister è carico, io lo conosco un po’ meglio di altri e siamo carichi per queste partite”. La filosofia è chiara: pochi discorsi, molti fatti. “Credo ci sia poco tempo anche per dire tante cose, bisogna vincere queste partite e fare i fatti”, ha aggiunto il centrocampista a Vivo Azzurro Tv, sottolineando quanto il senso di appartenenza sia centrale nel progetto tecnico.

Un gruppo solido e senza gerarchie: “C'è voglia di migliorarsi”

Il centrocampista bianconero ha parlato anche del clima all’interno dello spogliatoio azzurro, definendo la Nazionale un gruppo coeso e motivato: “Non c'è nonnismo ma voglia di migliorarsi. Siamo un bel gruppo, dobbiamo conoscerci meglio coi nuovi ma siamo un bel gruppo”. Locatelli ha ritrovato molti ex compagni delle giovanili e alcuni volti noti della Nazionale maggiore: “Ci sono quelli un po’ più vecchi con cui sono stato di più ed è sempre bello ritrovarli, con tanti ho giocato anche per tanto tempo nelle Under. Poi ci sono tanti giovani che vogliono imparare e mettersi in discussione”. Una squadra mista, tra giovani in crescita e veterani pronti a dare l’esempio.