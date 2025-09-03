Locatelli, modello Del Piero e legame Juve con Bonucci: “Strano rivederlo” 

Dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, Manuel Locatelli ha raccontato le prime impressioni sul nuovo corso azzurro guidato da Gennaro Gattuso. Il centrocampista della Juventus e dell’Italia ha parlato dell’atmosfera nel gruppo, delle prime novità negli allenamenti e del legame con i compagni e lo staff. Con l’obiettivo chiaro della qualificazione al Mondiale, Locatelli ha mostrato entusiasmo, determinazione e rispetto per il nuovo ciclo in vista del match importante contro l'Estonia. Tra senso di appartenenza, intensità in campo e rapporti personali solidi, traspare l’unità di un gruppo che vuole tornare protagonista: "Bisogna andar forti e pedalare, altrimenti Gattuso s'arrabbia" dice sorridendo.
L'impatto di Gattuso: “Bisogna andar forti e pedalare”
Locatelli ha subito evidenziato l’intensità portata da Gattuso nel ritiro azzurro: “Siamo qui da due giorni... Ha messo molta intensità, ci chiede di spingere. Queste sono le prime differenze”. Il nuovo commissario tecnico non ha perso tempo, trasmettendo subito la sua grinta: “Il mister è carico, io lo conosco un po’ meglio di altri e siamo carichi per queste partite”. La filosofia è chiara: pochi discorsi, molti fatti. “Credo ci sia poco tempo anche per dire tante cose, bisogna vincere queste partite e fare i fatti”, ha aggiunto il centrocampista a Vivo Azzurro Tv, sottolineando quanto il senso di appartenenza sia centrale nel progetto tecnico.
Un gruppo solido e senza gerarchie: “C'è voglia di migliorarsi”
Il centrocampista bianconero ha parlato anche del clima all’interno dello spogliatoio azzurro, definendo la Nazionale un gruppo coeso e motivato: “Non c'è nonnismo ma voglia di migliorarsi. Siamo un bel gruppo, dobbiamo conoscerci meglio coi nuovi ma siamo un bel gruppo”. Locatelli ha ritrovato molti ex compagni delle giovanili e alcuni volti noti della Nazionale maggiore: “Ci sono quelli un po’ più vecchi con cui sono stato di più ed è sempre bello ritrovarli, con tanti ho giocato anche per tanto tempo nelle Under. Poi ci sono tanti giovani che vogliono imparare e mettersi in discussione”. Una squadra mista, tra giovani in crescita e veterani pronti a dare l’esempio.
Il legame con Bonucci e i compagni più vicini: “Leo è una persona speciale”
Parlando dello staff tecnico, Locatelli ha dedicato parole affettuose a Leonardo Bonucci, ex capitano e compagno alla Juve, ora collaboratore: “È strano rivederlo nello staff, è una persona speciale per me. È venuto al mio matrimonio, è stato un capitano di grande esempio. Lo chiamo Leo, faccio fatica a chiamarlo mister”. Tra i compagni di squadra con cui ha legato di più, ha citato nomi noti del gruppo azzurro: “Barella e Bastoni, anche con Vicario abbiamo un bel gruppo. Anche con Cambiaso, con Di Lorenzo siamo stati a cena”. Il legame umano sembra essere una delle chiavi dell’attuale spirito del gruppo: "Siamo un gruppo di bravi ragazzi, ci conosciamo da tempo".
Ambizione e ispirazioni
Sul piano degli obiettivi, Locatelli non ha dubbi: “L’obiettivo deve essere qualificarci al Mondiale”. Ma serve anche un atteggiamento mentale corretto, come chiesto da Gattuso: “Ci ha chiesto senso di appartenenza che è poi ciò che ci deve servire per arrivare a queste competizioni”. Ma senza frenesia: "Con la frenesia - parola utilizzata dal ct in conferenza - non si raggiungono i risultati, bisogna restar tranquilli ed equilibrati". E Locatelli sposa pienamente questo spirito: “L'amor proprio che deve esserci è enorme, è quasi un obbligo avere questo senso di appartenenza altrimenti meglio non venire”. Infine, ha parlato dei suoi modelli: "Del Piero, Totti, Pirlo... Recentemente ho guardato tanto Kross, l'ho ammirato davvero tantissimo. Mi piace molto De Jong, un altro molto bravo in quel ruolo negli ultimi anni è stato Casemiro". A chiudere ha elogiato Rovella: “Ha questa sfacciataggine che poi è anche personalità... lo porterà a fare grandi cose”.
