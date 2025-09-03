Donnarumma lancia l'Italia: "So che uomo è Gattuso. Su Mondiale, City, Guardiola e l'addio al Psg..."

"Non vedevo l'ora di andare da Guardiola al Manchester City" . La prima dichiarazione ufficiale di Gianluigi Donnarumma da nuovo calciatore dei Citizens arriva dal ritiro della Nazionale con il portiere azzurro che ha parlato in conferenza stampa: "Sono sempre stato sereno, nonostante la trattativa lunga. Se ti chiama la squadra più forte del mondo è perchè hai lavorato bene finora. Sono sicuro che con Guardiola migliorerò e ringrazio tutta la società per avermi voluto fortemente".

Donnarumma, pensiero speciale per il Psg

Gianluigi Donnarumma ha anche raccontato come sono andate le cose con il Psg, apprezzando Luis Enrique per la sua schiettezza: "Lo ringrazio per quello che mi ha dato e non sono deluso perchè ogni allenatore è libero di prendere le sue decisioni. Mi ha comunicato la sua scelta di puntare su un altro portiere ad inizio ritiro e la sua schiettezza l'ho apprezzata tanto. Anche i miei compagni e i tifosi parigini sono stati splendidi niei miei confronti nel farmi sentire sempre speciale. Quello appena trascorso è stato l'anno più importante della mia carriera per quello che ho vinto e speriamo di continuare. Ora mi concentro sulla Nazionale".

Donnarumma e Sinner, amicizia speciale

Il neo portiere del Manchester City ha anche parlato del rapporto speciale con Jannick Sinner: "Lo sento sempre e parliamo di tutto tranne che di tennis e calcio. Siamo molto simili perchè siamo legati alla nostra famiglia e cerchiamo sempre di divertirci con delle battute, gli faccio un grande in bocca al lupo per il match contro Musetti valevole per i quarti di finale degli Us Open".