Donnarumma lancia l'Italia: "So che uomo è Gattuso. Su Mondiale, City, Guardiola e l'addio al Psg..."

"Non vedevo l'ora di andare da Guardiola al Manchester City". La prima dichiarazione ufficiale di Gianluigi Donnarumma da nuovo calciatore dei Citizens arriva dal ritiro della Nazionale con il portiere azzurro che ha parlato in conferenza stampa: "Sono sempre stato sereno, nonostante la trattativa lunga. Se ti chiama la squadra più forte del mondo è perchè hai lavorato bene finora. Sono sicuro che con Guardiola migliorerò e ringrazio tutta la società per avermi voluto fortemente".
Donnarumma, pensiero speciale per il Psg
Gianluigi Donnarumma ha anche raccontato come sono andate le cose con il Psg, apprezzando Luis Enrique per la sua schiettezza: "Lo ringrazio per quello che mi ha dato e non sono deluso perchè ogni allenatore è libero di prendere le sue decisioni. Mi ha comunicato la sua scelta di puntare su un altro portiere ad inizio ritiro e la sua schiettezza l'ho apprezzata tanto. Anche i miei compagni e i tifosi parigini sono stati splendidi niei miei confronti nel farmi sentire sempre speciale. Quello appena trascorso è stato l'anno più importante della mia carriera per quello che ho vinto e speriamo di continuare. Ora mi concentro sulla Nazionale".
Donnarumma e Sinner, amicizia speciale
Il neo portiere del Manchester City ha anche parlato del rapporto speciale con Jannick Sinner: "Lo sento sempre e parliamo di tutto tranne che di tennis e calcio. Siamo molto simili perchè siamo legati alla nostra famiglia e cerchiamo sempre di divertirci con delle battute, gli faccio un grande in bocca al lupo per il match contro Musetti valevole per i quarti di finale degli Us Open".
Italia da rialzare
Donnarumma ha parlato da leader sulla situazione della Nazionale, analizzando la scelta di esonerare Spalletti per puntare su Gattuso: "In queste due gare dobbiamo dimostrare di essere affamati perchè questo è un gruppo giovane che deve diventare sempre più coeso. In Italia il talento c'è, si dicono tante sciocchezze in merito. Sono rimasto male per l'esonero di Spalletti perchè è un allenatore che può dare ancora tanto al calcio, in campo in Norvegia siamo andati noi e non lui. Purtroppo dopo il primo gol subito non siamo stati forti mentalmente nel rialzarci". Poi il numero uno azzurro ha accolto con soddisfazione la nomina del nuovo ct: "Gattuso è una persona meravigliosa, so che uomo è. Mi ha allenato al Milan e sono felice di ritrovarlo. Non ho mai preso in considerazione l'ipotesi di saltare il terzo mondiale di fila".
Contro l'Estonia vincere e convincere
Donnarumma ci ha tenuto a caricare il gruppo in vista del match contro l'Estonia di venerdì: "In Europa non esistono mai partite facili nelle qualificazioni quindi vogliamo partire forte e far capire a tutti che squadra siamo. Ringraziamo tutti gli italiani che verranno a sostenerci a Bergamo e speriamo presto di renderli orgogliosi di noi". Sulla possibilità di rinviare Israele-Italia che si giocherà lunedì in Ungheria a Debrecen, Donnarumma non ha avuto dubbi: "Noi vogliamo la pace. Non entriamo però in questioni politiche, pensiamo a giocare e a fare il meglio per il nostro futuro". Poi un messaggio per il piccolo Tommaso, aggredito in campo dal papà di un avversario: "Gli mandiamo un forte abbraccio e lo aspettiamo a Coverciano. Condanniamo ogni forma di violenza".
