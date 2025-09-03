Elimoghale doppietta show con l'Italia U18: il talento Juve brilla contro la Corea del Sud!

Italia U18, il commento di Favo

"A inizio partita abbiamo sofferto un po' le condizioni climatiche e del campo - racconta il tecnico azzurro -, rischiando anche di subire gol. Subito dopo siamo andati avanti e, da quel momento in poi, abbiamo creato diverse occasioni, che ci hanno permesso di chiudere la prima frazione di gioco sul 2-0. Nella ripresa, in cui abbiamo effettuato numerose sostituzioni, abbiamo gestito il pallino del gioco, prima di segnare il terzo gol. Nel complesso, è stata una buona partita, soprattutto considerando che si trattava della nostra prima uscita stagionale". L'Italia tornerà in campo sabato 6 settembre (ore 15) allo stadio di Nedelisce per affrontare i pari età degli Emirati Arabi Uniti. "In queste partite - aggiunge Favo - daremo spazio a tutti i ragazzi a disposizione per fare le nostre valutazioni in vista del Mondiale in Qatar (dal 3 al 27 novembre, ndr)".

Chi è Elimoghale, il baby talento della Juve

Destiny Elimoghale è il nuovo grande talento della Juventus U20. Nonostante abbia appena 16 anni, si è infatti già conquistato un posto da titolare nella squadra guidata da Simone Padoin in queste prime giornate di campionato Primavera. Classe 2009, svolge tutta la trafila nel settore giovanile bianconero, ma è quando arriva nell'U15 che inizia a far parlare di sé: in una partita si rende infatti protagonista un'azione personale di bellezza impressionante, in cui salta tre uomini con una serpentina 'messiana' e batte il portiere con il destro. Un gol che fa il giro del web, e in cui molti trovano somiglianze con quelli segnati da...Leao, a cui viene spesso accomunato per caratteristiche e di cui, a volte, ha 'rubato' l'esultanza da surfista. Dribbling e tiro da stropicciarsi gli occhi, qualità indiscutibili, e infatti inizia in maniera praticamente simultanea anche il percorso in azzurro, passando rapidamente all'U15 all'U17 e ora in U18. Ma quali sono le sue peculiarità tecniche e fisiche? Grande forza nelle gambe, fa dell'ottima capacità di dribbling e della rapidità le sue armi peculiari. La fascia preferita rimane quella sinistra, così da poter rientrare sul destro e calciare, a seconda delle situazioni, sul primo o sul secondo palo. Nonostante la grande capacità di mettersi in proprio ed andare in gol, non manca neanche nella visione di gioco e nella capacità di servire (soprattutto in profondità) i compagni di squadra. Il tutto, abbinato ad una struttura fisica imponente considerando l'età. Il che fa presagire come possa diventare un calciatore alla Leao, in cui quantità e qualità abbondano, riuscendo effettivamente ad unire la rapidità nelle giocate e nella corsa alla resistenza. Nessuna pressione per un ragazzo di appena 16 anni, ma che ha dalla sua le caratteristiche necessarie per arrivare in alto. 'What's his Destiny?' Solo il tempo potrà dirlo, ma le premesse sono ottime.

