Gattuso e Barella in coro: "Italia, non conta il modulo ma l'atteggiamento. Ci siamo sempre rialzati..."

Italia-Estonia sarà la prima di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, un'occasione per testare la condizione degli Azzurri dopo la brutta sconfitta contro la Norvegia e la vittoria contro la Moldavia che è stata l'ultima di Luciano Spalletti prima dell'esonero. L'allenatore calabrese ha spiegato le sue sensazioni a ventiquattr'ore dall'inizio della sfida contro l'Estonia: "Ho trovato un gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione. Ma non sono noi dello staff, tutti quelli che lavorano in Federazione. Sull'aspetto umano, tattico e professionale devo fare i complimenti alla squadra. La componente più importante è il gruppo, il non mollare mai, giocare da squadra, tirare fuori l'orgoglio. Nei momenti di difficoltà ci siamo sempre rialzati grazie al collettivo. Come la sto vivendo? Non ho tempo di emozionarmi. Durante l'inno lo sarò sicuramente pensando ai miei genitori sugli spalti e a mia sorella che non c'è più. Non nascondo un pizzico d'orgoglio per la possibilità che mi è stata data dalla federazione".