Gattuso e Barella in coro: "Italia, non conta il modulo ma l'atteggiamento. Ci siamo sempre rialzati..."

Italia-Estonia sarà la prima di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, un'occasione per testare la condizione degli Azzurri dopo la brutta sconfitta contro la Norvegia e la vittoria contro la Moldavia che è stata l'ultima di Luciano Spalletti prima dell'esonero. L'allenatore calabrese ha spiegato le sue sensazioni a ventiquattr'ore dall'inizio della sfida contro l'Estonia: "Ho trovato un gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione. Ma non sono noi dello staff, tutti quelli che lavorano in Federazione. Sull'aspetto umano, tattico e professionale devo fare i complimenti alla squadra. La componente più importante è il gruppo, il non mollare mai, giocare da squadra, tirare fuori l'orgoglio. Nei momenti di difficoltà ci siamo sempre rialzati grazie al collettivo. Come la sto vivendo? Non ho tempo di emozionarmi. Durante l'inno lo sarò sicuramente pensando ai miei genitori sugli spalti e a mia sorella che non c'è più. Non nascondo un pizzico d'orgoglio per la possibilità che mi è stata data dalla federazione".
Italia senza talenti
Gattuso si è espresso circa il tema ricorrente della mancanza di talenti italiani: "I motivi sono molteplici, provo a riassumerli. Gli oratori sono chiusi, i ragazzi non giocano più per strada per 7-8 ore al giorno, non ci sono strutture adeguate come in altri paesi. Oggi per iscriversi a scuola calcio ci vogliono tanti soldi anche solo per comprare il kit di allenamento e non tutti possono permetterselo...".
Sulla morte di Giorgio Armani
"Si tratta di una grande perdita, faccio le condoglianze alla sua famiglia e al suo gruppo di lavoro. La sua classe e la sua qualità hanno portato l'Italia in giro per il mondo, non amava troppo il calcio ma amava lo sport e lo conobbi ad una gara di basket dell'Olimpia di Milano insieme a Galliani".
Sull'Estonia
Gattuso ha anche analizzato l'Estonia, prossimo avversario degli azzurri: "Costruiscono dal basso con tanta qualità, se non li pressiamo bene negli ultimi metri possono farci male. Non dobbiamo concedergli molto spazio, sanno giocare di rimessa, hanno un allenatore giovane con buone idee. Non sarà una passeggiata, non esistono partite facili".
Barella non perde le speranze
Anche Nicolò Barella ha presentato la sfida degli azzurri, parlando anche del primo approccio con il nuovo commissario tecnico: "Gattuso ci ha fatto lavorare, ci ha aiutato a ritrovarci. Dobbiamo avere fame di vincere e indossare questa maglia con orgoglio. Abbiamo bisogno di una bella prestazione e di una vittoria per lasciarci alle spalle il passato. Sappiamo che è difficile rincorrere la Norvegia per partecipare direttamente al Mondiale, ma nel calcio non si sa mai, dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Sarà importante segnare tanti gol per la differenza reti, non conta il modulo ma l'atteggiamento".
