BERGAMO - Riaprire le ali per tornare a volare ad un Mondiale. È la prima svolta, dal punto di vista tattico, che Rino Gattuso ha scelto di imprimere alla sua Nazionale: addio alla difesa a tre che impone sugli esterni cursori capaci di coprire l’intera fascia e ritorno al reparto arretrato a quattro che permette di schierare davanti ai terzini e da loro protetti degli esterni prettamente offensivi. Quelle ali, appunto, che Luciano Spalletti aveva chiuso per provare a mettere nelle condizioni ideali i tanti giocatori abituati a giocare in moduli con la difesa a tre. Non aveva funzionato e l’Italia si era ritrovata proprio come un uccello senz’ali: incapace di volare, nei risultati come nello spettacolo e nelle emozioni. Gattuso ha giustamente sottolineato che l’Italia dovrà scendere in campo pensando a vincere e non a segnare tanto, ricordando come le goleade siano sempre state sporadiche nella storia azzurra. E però farne qualcuna, di goleade, sarà indispensabile per puntare al primo posto del girone e alla qualificazione mondiale diretta senza dover sperare che la Norvegia perda punti per strada. La differenza di 3 punti in classifica gli azzurri possono colmarla nello scontro diretto del 16 novembre a San Siro, ma quella di 10 gol nella differenza reti (+11 contro +1), che in quel caso sarebbe decisiva per assegnare il primo posto, va decisamente ridotta in precedenza per pensare di ribaltarla grazie a una vittoria al Meazza.
Italia-Estonia quote e consigli sulle puntate
Segui la diretta di Italia-Estonia su Tuttosport.com
Dove vedere Italia-Estonia streaming e diretta tv
Italia-Estonia, gara valida per la quinta giornata delle qualificazioni Mondiali del Gruppo I e in programma questa sera alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo sarà visibile in chiaro su Rai 1 ed in streaming su RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Italia-Estonia
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui. Allenatore: Gattuso.
A disposizione: Meret, Vicario, Gatti, Mancini, Cambiaso, Bellanova, Rovella, Locatelli, Frattesi, Orsolini, Raspadori, Maldini, Esposito. Indisponibili: Scamacca. Diffidati: Frattesi. Squalificati: nessuno
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Larsen, Paskotsi, Kuusk, Peetson; Palumtes, Shein; Yakovlev, Kait, Sinyaskiy; Sappinen. Allenatore: Henn.
A disposizione: Igonen, Vallner, Saliste, Tougjas, Lepistu, Tammik, Ainsalu, Soomets, Kristal, Miller, Poom, Tamm, Vassiljev, Saarma, Anier, Jepihhin, Eerme. Indisponibili: nessuno. Diffidati: Hein, Kait, Anier, Ainsalu, Sappinen. Squalificati: nessuno.
Arbitro: Pinheiro (Portogallo). Assistenti: Bruno Jesus e Maia. IV uomo: Goncalves. Var: Martins. Avar: Esteves.