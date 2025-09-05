BERGAMO - Riaprire le ali per tornare a volare ad un Mondiale. È la prima svolta, dal punto di vista tattico, che Rino Gattuso ha scelto di imprimere alla sua Nazionale: addio alla difesa a tre che impone sugli esterni cursori capaci di coprire l’intera fascia e ritorno al reparto arretrato a quattro che permette di schierare davanti ai terzini e da loro protetti degli esterni prettamente offensivi. Quelle ali, appunto, che Luciano Spalletti aveva chiuso per provare a mettere nelle condizioni ideali i tanti giocatori abituati a giocare in moduli con la difesa a tre. Non aveva funzionato e l’Italia si era ritrovata proprio come un uccello senz’ali: incapace di volare, nei risultati come nello spettacolo e nelle emozioni. Gattuso ha giustamente sottolineato che l’Italia dovrà scendere in campo pensando a vincere e non a segnare tanto, ricordando come le goleade siano sempre state sporadiche nella storia azzurra. E però farne qualcuna, di goleade, sarà indispensabile per puntare al primo posto del girone e alla qualificazione mondiale diretta senza dover sperare che la Norvegia perda punti per strada. La differenza di 3 punti in classifica gli azzurri possono colmarla nello scontro diretto del 16 novembre a San Siro, ma quella di 10 gol nella differenza reti (+11 contro +1), che in quel caso sarebbe decisiva per assegnare il primo posto, va decisamente ridotta in precedenza per pensare di ribaltarla grazie a una vittoria al Meazza.