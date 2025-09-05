L’Italia e i predatori del dribbling perduto: così rinasce il talento

I predatori del dribbling perduto. Il titolo c’è già e non serve neanche Indiana Jones , solo allenatori e dirigenti di buon senso per cambiare il paradigma che ha cancellato il talento dal calcio italiano. C’è un progetto della Figc , poco pubblicizzato e partito quasi in sordina, ma che invece è una delle vie di salvezza per il sistema ed è importante parlarne oggi, nel giorno in cui viviamo con ansia l’attesa di Italia-Estonia , chiedendoci se saremo in grado di vincere e segnare abbastanza gol. All’Estonia . L’Italia . Ma questi siamo diventati, vent’anni dopo Berlino 2006 e quella generazione di fenomeni alla quale si è fermato il football italiano, che ha pure ignominiosamente saltato gli ultimi due Mondiali. E, se avere Del Piero, Totti, Pirlo, Camoranesi e Inzaghi tutti insieme contemporaneamente è un allineamento planetario particolarmente fortunato, non è questione di sfortuna il fatto che il talento tecnico dei nostri calciatori sia andato in via d’estinzione, perché è invece la conseguenza di un meccanismo inceppatosi nella filiera delle giovanili. Abbiamo perso il dribbling e la tecnica, ora la Figc prova a ritrovarli.

Il progetto con Prandelli

Il “Progetto Under 14” è, infatti, l’ideale ponte tra lo sviluppo del calcio giovanile (fasce di età 6-13 anni), coordinato da Cesare Prandelli, e l’attività internazionale delle selezioni azzurre. Il cuore è la selezione di giovani calciatori su base strettamente tecnica e il loro raggruppamento in raduni, con cadenza mensile, durante i quali svolgeranno un allenamento, applicando uno specifico protocollo, studiato per sviluppare la tecnica. Sono otto comandamenti che vanno, appunto, dal dribbling alla sensibilità piede-palla, dallo smarcamento alla tecnica del passaggio lungo e corto, fino al colpo di testa da educare con palloni di gomma. Il protocollo è stato stilato dalla guida tecnica del progetto Maurizio Viscidi (coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili) e la supervisione sarà affidata a Luigi Milani, ex Juve e fenomenale coltivatore di talento.

Spazio al talento

Ovvio, non basta portare i ragazzi una volta al mese in uno degli undici centri federali individuati sul territorio, serve una collaborazione più fitta e proficua con i club professionistici, quelli dilettanti e le scuole calcio (perché tutti quelli che agiscono con ragazzi che vogliono giocare a pallone saranno coinvolti). Perché è, soprattutto, necessario cambiare la mentalità degli allenatori che lavorano con i ragazzi: a loro non deve essere richiesto il successo, ma lo sviluppo del talento dei giovani atleti, insomma la loro crescita tecnica e non certo quella atletica o tattica (per quella c’è tutto il tempo del mondo). La rivoluzione metodologica, che il calcio italiano deve affrontare se vuole sopravvivere, comporta lo sradicamento della “cultura della vittoria” nei settori giovanili, dove il successo deve essere misurato da quanti più giocatori arrivano ad alti livelli e competono in Champions League o ai Mondiali. All’evento Golden Boy di Solomeo, nel 2024, Bojan Krkić, vice ds del Barcellona e responsabile della leggendaria Masia, diceva: «Se il Barça avesse selezionato su base fisica e non tecnica, avrebbe perso in un colpo soldo Iniesta, Messi e Xavi, più una lunga serie di giocatori che hanno fatto la storia del club». Progetti analoghi vengono applicati da anni in nazioni con tradizione calcisticia inferiore alla nostra, ma evidentemente più organizzate, dalla Romania all’Albania, fino alla Macedonia (che dovrebbe suonare come sinistro avvertimento). Abbiamo sempre meno giocatori tecnici, che saltino l’uomo, che abbiano capacità di disegnare passaggi illuminanti a centrocampo, che sappiamo controllare il pallone in un fazzoletto e inventare soluzioni che vadano oltro la tattica. Le squadre che vincono (dalla Champions ai Mondiali) ne sono invece piene. Noi, per adeguarci li importiamo.

Sempre meno italiani

Se nel campionato di Serie A giocano sempre meno italiani è certamente colpa di alcuni perversi meccanismi di mercato che rendono più conveniente comprare all’estero, ma anche per un’altra verità che è brutale dover ammettere: perché ci sono sempre meno italiani all’altezza di farlo. Il progetto varato dalla Figc non è risolutivo, è un punto di partenza. Non siamo neppure alla semina, praticamente stiamo arando il campo, ma è un primo passo e da qualche parte bisogna incominciare. È importante che nei documenti ufficiali e nei protocolli si torni a parlare di dribbling e tecnica. Sarebbe ancora più importante non far inghiottire questo progetto dalla cattiva politica e dagli interessi che hanno soffocato i nuovi Totti e i nuovi Del Piero negli ultimi vent’anni. Pensiamoci stasera, prima di gridare Forza Rino e Forza Italia.