Telefonino in campo, Italia-Estonia interrotta dall'arbitro: cosa è successo© .

La partita tra Italia ed Estonia a Bergamo è iniziata con un episodio molto particolare: l'incontro, infatti, è stato interrotto per qualche secondo a causa di un telefonino presente sul terreno di gioco. Dopo soli due minuti dal fischio d'inizio, l'arbitro Joao Pinheiro è stato costretto ad interrompere il gioco perchè in campo c'era un telefono. Il direttore di gara lo ha preso, portato via e poi ha fatto riprendere la partita dopo qualche secondo di interruzione. Un episodio davvero curioso nella gara che rappresenta l'esordio di Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana.