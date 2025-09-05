Telefonino in campo, Italia-Estonia interrotta dall'arbitro: cosa è successo© .

La partita tra Italia ed Estonia a Bergamo è iniziata con un episodio molto particolare: l'incontro, infatti, è stato interrotto per qualche secondo a causa di un telefonino presente sul terreno di gioco. Dopo soli due minuti dal fischio d'inizio, l'arbitro Joao Pinheiro è stato costretto ad interrompere il gioco perchè in campo c'era un telefono. Il direttore di gara lo ha preso, portato via e poi ha fatto riprendere la partita dopo qualche secondo di interruzione. Un episodio davvero curioso nella gara che rappresenta l'esordio di Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana.
Omaggio a Giorgio Armani
La sfida tra azzurri ed Estonia è stata caratterizzata poi anche per l'omaggio a Giorgio Armani, stilista anche delle divise della nazionale scomparso ieri: "Genio e orgoglio italiano che ha segnato un'epoca con stile ed eleganza" dagli altoparlanti dello stadio di Bergamo prima della sfida. "La sua eredità continuerà a ispirare il mondo intero - ha continuato lo speaker -. Grazie Giorgio, grazie dagli Azzurri e dalla Federazione italiana gioco calcio". Applausi scroscianti dal pubblico, di quasi 24 mila persone, che s'è alzato in piedi all'unisono durante la lettura del messaggio di commemorazione. In tribuna, con il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, anche il ministro per lo sport, Andrea Abodi, e il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.