L'Italia di Gattuso parte con una manita all'Estonia: Kean apre, show Retegui-Raspadori

Dopo un primo tempo senza reti, gli azzurri si scatenano nella ripresa: 5-0 alla selezione estone a Bergamo, a segno anche Bastoni
4 min
L'Italia di Gattuso parte con una manita all'Estonia: Kean apre, show Retegui-Raspadori© LAPRESSE
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Una vittoria fondamentale per corsa al mondiale. Esordio con goleada per Gennaro Gattuso, l'Italia vince 5-0 contro l'Estonia, decisiva la doppietta di Retegui e le reti di Kean, Raspadori e Bastoni. La prima da ct per Gattuso è stata una partita a senso unico, con l'Italia che ha iniziato a spingere sin dai primi istanti: dopo appena tre minuti, una combinazione nello stretto ha portato Politano al tiro, da quel momento in poi è stato praticamente un assedio verso la porta di Hein, tra i migliori in campo per gli ospiti. Retegui ha provato ad emulare quanto fatto appena una stagione fa nello stesso stadio, Kean si è divorato un'altra palla gol dopo uno scambio con l'italo-argentino. La prima frazione è scivolata via con un palleggio costante sul perimetro e una nazionale incapace di concretizzare le palle gol create.

 

 

Italia show nella ripresa

La ripresa è cominciata sulla falsariga del primo tempo, gli azzurri hanno impiegato 13 minuti per sbloccare il punteggio grazie al gol di Moise Kean: due minuti più tardi l'attaccante della Fiorentina è andato vicino al raddoppio colpendo il palo. Al 24' è arrivato il 2-0 di Retegui, un piazzato dal limite che ha beffato l'incolpevole Hein, poi il colpo di testa di Raspadori ha chiuso definitivamente i giochi. La prima Italia di Gattuso ci ha provato anche dopo i primi cambi, consapevole di dover migliorare il più possibile la differenza reti, criterio fondamentale nel girone di qualificazione. Il poker è arrivato sull'asse Cambiaso-Retegui, con l'ex Atalanta autore di una doppietta, in pieno recupero è arrivato anche il 5-0 firmato dal colpo di testa di Bastoni. Terzo posto per gli azzurri nel gruppo I ora a quota 6, ma con una gara in meno rispetto a Israele (9 punti) e Norvegia (12 punti): ora la differenza reti degli è azzurri è di +4, con un gol di svantaggio rispetto alla stessa Israele. Sugli spalti, ad accompagnare il nuovo corso, c'erano il presidente Figc Gabriele Gravina, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio.In panchina, invece, il capo delegazione Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci: a fine partita Gattuso, dopo tante indicazioni e la solita grinta, ha tirato un sospiro di sollievo. Buona la prima, lunedì sera il secondo test contro Israele, altro esame per nulla semplice.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

