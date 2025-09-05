Gattuso rialza l'Italia: "Due mazzate nei denti". Kean: "È quello che ci mancava"

"Bisogna ringraziare i ragazzi per la prestazione che hanno fatto. Nel primo tempo è mancato solo il gol. Abbiamo fatto una buona partita, merito dei ragazzi per come si sono comportati in questi giorni, hanno lavorato bene c'è stato un ambiente che mi è piaciuto molto. La prima è andata, pensiamo alla prossima che sarà difficile. I complimenti vanno tutti ai ragazzi". Così Gennaro Gattuso alla Rai dopo la vittoria dell'Italia per 5-0 contro l'Estonia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.
Le parole di Gattuso dopo Italia-Estonia
"Bisogna fare i complimenti a tutta la squadra. Abbiamo giocato con due attaccanti, abbiamo messo in preventivo che un paio di ripartenze potevamo prenderle. Volevamo giocare in modo offensivo, in questo modo è difficile perché ti esponi a qualche rischio. Ma oggi, contro una squadra che ha qualcosina in meno di noi, era giusto giocare così", ha aggiunto. "Devo ringraziare questo gruppo di lavoro. Abbiamo l'obiettivo di fare felice la gente, far tornare l'entusiasmo agli italiani perché sappiamo che ci tengono. I ragazzi sanno che mi piace una squadra che combatte anche se sbaglia, perché nel calcio si può sbagliare", ha concluso. In conferenza, in merito alle mancate qualificazioni ai Mondiali del 2018 e del 2022, aggiunge: "Ci giochiamo qualcosa di straordinario, le ultime due volte sono state due mazzate nei denti".
Le parole di Retegui
"Giocare qua a casa mi porta alla mente tanti ricordi e tante emozioni. Abbiamo dimostrato grande voglia, con umiltà e con il lavoro fatto in settimana. Abbiamo voglia di lottare e continuare così. È sempre bello tornare a casa, mi sono sentito benissimo. L'anno scorso all'Atalanta abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo un grandissimo rapporto. Oggi è stato diverso, abbiamo fatto una grandissima partita giocando un grande calcio, dobbiamo lavorare, riposare e prepararci per la prossima partita". Così Mateo Retegui ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell'Italia per 5-0 contro l'Estonia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Sull'aver giocato con Kean: "Era la prima volta che giocavamo insieme ma in allenamento lo facciamo quasi sempre. Abbiamo tutti un grande rapporto, siamo un bel gruppo. Dobbiamo continuare così, lavorando tantissimo con umiltà e vincendo come stasera", ha concluso l'attaccante azzurro.
Le parole di Bastoni
"Gattuso ci trasmette un'energia e un entusiasmo enormi. Anche quando sei un attimo giù, lui è sempre lì, a spingere...Ti rendi conto in ogni momento che sei in nazionale e che è una grande responsabilità. Ora dobbiamo pensare alla partita con Israele: sappiamo cosa, purtroppo, succede nel mondo, e fa male. Ma dobbiamo concentrarci sulla partita", le parole di Alessandro Bastoni.
Le parole di Kean
"Era importante dare un impatto appena tornati dallo spogliatoio. Nel primo tempo siamo stati un po' timidi nel concludere, ma nel secondo abbiamo avuto più spazi. Mi sono trovato bene con Retegui, è un ottimo attaccante, collaboriamo tanto, speriamo di fare tante altre partite insieme. Gattuso ci ha dato grinta, quello che ci mancava. Lui ha molta più esperienza di noi, ci ha portato quello che ci mancava, speriamo di andare avanti così. Il pubblico di Bergamo? Quando gioca l'Italia siamo tutti uniti, è questo il bello di giocare con la Nazionale. Di sicuro questa vittoria ci darà più forza di andare avanti e fare ottime prestazioni nelle prossime partite". Così l'attaccante della Nazionale e della Fiorentina, Moise Kean.
