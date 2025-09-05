Gattuso rialza l'Italia: "Due mazzate nei denti". Kean: "È quello che ci mancava"

"Giocare qua a casa mi porta alla mente tanti ricordi e tante emozioni. Abbiamo dimostrato grande voglia, con umiltà e con il lavoro fatto in settimana. Abbiamo voglia di lottare e continuare così. È sempre bello tornare a casa, mi sono sentito benissimo. L'anno scorso all' Atalanta abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo un grandissimo rapporto. Oggi è stato diverso, abbiamo fatto una grandissima partita giocando un grande calcio, dobbiamo lavorare, riposare e prepararci per la prossima partita". Così Mateo Retegui ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell'Italia per 5-0 contro l'Estonia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Sull'aver giocato con Kean: "Era la prima volta che giocavamo insieme ma in allenamento lo facciamo quasi sempre. Abbiamo tutti un grande rapporto, siamo un bel gruppo. Dobbiamo continuare così, lavorando tantissimo con umiltà e vincendo come stasera", ha concluso l'attaccante azzurro.

Le parole di Bastoni

"Gattuso ci trasmette un'energia e un entusiasmo enormi. Anche quando sei un attimo giù, lui è sempre lì, a spingere...Ti rendi conto in ogni momento che sei in nazionale e che è una grande responsabilità. Ora dobbiamo pensare alla partita con Israele: sappiamo cosa, purtroppo, succede nel mondo, e fa male. Ma dobbiamo concentrarci sulla partita", le parole di Alessandro Bastoni.

Le parole di Kean

"Era importante dare un impatto appena tornati dallo spogliatoio. Nel primo tempo siamo stati un po' timidi nel concludere, ma nel secondo abbiamo avuto più spazi. Mi sono trovato bene con Retegui, è un ottimo attaccante, collaboriamo tanto, speriamo di fare tante altre partite insieme. Gattuso ci ha dato grinta, quello che ci mancava. Lui ha molta più esperienza di noi, ci ha portato quello che ci mancava, speriamo di andare avanti così. Il pubblico di Bergamo? Quando gioca l'Italia siamo tutti uniti, è questo il bello di giocare con la Nazionale. Di sicuro questa vittoria ci darà più forza di andare avanti e fare ottime prestazioni nelle prossime partite". Così l'attaccante della Nazionale e della Fiorentina, Moise Kean.