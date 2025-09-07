Locatelli blinda l'Italia di Gattuso e sblocca Barella: il 4-3-3 contro Israele

Italia che vince... si cambia. Rino Gattuso lo ha fatto capire più volte nella pancia dello stadio di Bergamo dopo la goleada con l’Estonia. Domani sera a Debrecen la Nazionale non riproporrà il 4-4-2 a fortissima trazione anteriore messo in campo venerdì con due centravanti, due ali pure, due laterali d’attacco e un centrale (Calafiori) deputato a fare il centrocampista aggiunto con l’altro (Bastoni) lasciato in campo aperto contro il centravanti avversario. «Quando si alza il livello, un po’ di equilibrio in più ci vuole». Ha sottolineato il ct che ieri nelle segrete stanze di Coverciano ha tenuto i giocatori lungamente davanti al video per studiare pregi e difetti di Israele: «Da metà campo in su hanno una qualità di buon livello, non hanno paura di palleggiarti in faccia, non hanno paura di andare alla ricerca della costruzione dal basso per poi attaccarti, in più hanno sulle corsie laterali giocatori di qualità. E non va dimenticato che ci hanno messo in difficoltà anche nelle due gare giocate sotto la gestione Spalletti quando abbiamo sì vinto, ma non sono state partite facili». Riavvolgendo il nastro: 2-1 sempre sul neutro in Ungheria (in Nations League si giocò a Budapest, domani teatro della sfida sarà la più periferica Debrecen) e 4-1 nella gara di ritorno a Udine (dove si giocherà pure il 14 ottobre).