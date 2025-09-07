Locatelli blinda l'Italia di Gattuso e sblocca Barella: il 4-3-3 contro Israele

Italia che vince... si cambia. Rino Gattuso lo ha fatto capire più volte nella pancia dello stadio di Bergamo dopo la goleada con l’Estonia. Domani sera a Debrecen la Nazionale non riproporrà il 4-4-2 a fortissima trazione anteriore messo in campo venerdì con due centravanti, due ali pure, due laterali d’attacco e un centrale (Calafiori) deputato a fare il centrocampista aggiunto con l’altro (Bastoni) lasciato in campo aperto contro il centravanti avversario. «Quando si alza il livello, un po’ di equilibrio in più ci vuole». Ha sottolineato il ct che ieri nelle segrete stanze di Coverciano ha tenuto i giocatori lungamente davanti al video per studiare pregi e difetti di Israele: «Da metà campo in su hanno una qualità di buon livello, non hanno paura di palleggiarti in faccia, non hanno paura di andare alla ricerca della costruzione dal basso per poi attaccarti, in più hanno sulle corsie laterali giocatori di qualità. E non va dimenticato che ci hanno messo in difficoltà anche nelle due gare giocate sotto la gestione Spalletti quando abbiamo sì vinto, ma non sono state partite facili». Riavvolgendo il nastro: 2-1 sempre sul neutro in Ungheria (in Nations League si giocò a Budapest, domani teatro della sfida sarà la più periferica Debrecen) e 4-1 nella gara di ritorno a Udine (dove si giocherà pure il 14 ottobre).
La necessità di Gattuso
Il pragmatismo di Gattuso parte anche da una necessità ben precisa: prima di pensare a una miracolosa rimonta sulla Norvegia, va blindato il secondo posto nel girone e Israele ha tre punti in più di noi (ma con una partita in più). Superfluo sottolineare che batterli domani e poi a Udine ci garantirebbe la certezza di centrare quanto meno l’obiettivo minimo, ovvero all’accesso ai playoff per i Mondiali. «Rispetto a quella con l'Estonia, ci aspetta una partita totalmente diversa - ha proseguito Gattuso nella sua analisi - a Bergamo, per esempio, la difesa non ha giocato di reparto ma ci stava, per il futuro bisogna invece rivedere qualcosa». I tanti sassolini disseminati sulla rotta per Debrecen dal ct portano a pensare che l’Italia mostri la sua versione 2.0 in Ungheria, ovvero che la Nazionale venga schierata con quel 4-3-3 provato a lungo in settimana (pure nella rifinitura che aveva preceduto la gara con l’Estonia). Questo comporterà l’inserimento di un regista - ovvero Manuel Locatelli - tra Nicolò Barella e Sandro Tonali. Variazione sul tema che potrebbe gradire pure l’interista, considerato che nel centrocampo a due risulta un po’ sacrificato nel dinamismo che invece può garantire da mezzala.
L'inserimento di Locatelli e gli altri cambi
Locatelli darebbe sostanza e più copertura davanti alla difesa, accorgimento necessario contro un avversario che ci attaccherà con veemenza perché - per il principio dei vasi comunicanti - pure per Israele il doppio scontro diretto contro l’Italia è una sorta di spareggio per garantirsi i playoff. Difficile pensare che Gattuso stravolga in modo importante l’Italia vista a Bergamo: oltre alla rinuncia di uno tra Kean e Retegui, potrebbero esserci almeno un paio di new entry. La prima è legata a Giacomo Raspadori, il cui impatto con l’Estonia è stato devastante: un gol (aveva già segnato contro la Moldavia), due assist - a Retegui e a Bastoni - e tante giocate importanti, altra musica rispetto a quanto proposto da Zaccagni nella prima ora di gioco: tra l’altro (come Politano) “Jack” è stato istruito da Conte al Napoli a tenere in debita considerazione pure la fase difensiva. Il che potrebbe giovare a Dimarco, sempre che Gattuso non decida di tenersi l’interista nel taschino per l’ultima mezzora: in quel caso il binario verrebbe completato da Cambiaso, pure lui entrato bene in campo venerdì. Ieri intanto chi ha giocato ha lavorato con i motori al minimo mentre chi è rimasto fuori ha svolto un lavoro più intenso. Oggi, nella rifinitura che precederà la partenza per l’Ungheria, il ct scoprirà le carte, ma ci sarebbe da stupirsi nel non vedere un’Italia più equilibrata rispetto a quella di Bergamo.
