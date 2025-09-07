Israele-Italia, arbitra Vincic: quei curiosi precedenti con gli Azzurri

L'Italia, dopo la vittoria per 5-0 contro l' Estonia a Bergamo al termine di una gara molto convincente, torna in campo nelle qualificazioni per il prossimo Mondiale . Gli azzurri domani sera a Debrecen , in Ungheria , affronteranno una partita molto delicata, sia per la classifica, sia per tutti i risvolti extracalcistici. A dirigere l'incontro Israele-Italia , gara valevole per il Girone I, alle ore 20.45 sarà lo sloveno Slavko Vincic , che sarà coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Quarto uomo David Šmajc mentre al var ci sarà il tedesco Christian Dingert, Assistente Var Sascha Stegemann (Ger).

I precedenti con l'Italia

Il fischietto sloveno ha diretto l'Italia nella sua storia sei volte, lo score è in perfetta parità: tre successi azzurri e altrettante sconfitte. Queste però sono arrivate tutte negli ultimi tre incroci. Andiamo a ritroso: l'ultimo precedente risale al 17 novembre del 2024, gara di Nations League contro la Francia, sconfitta per 3-1 nel girone 2, dopo la bella vittoria nel match d'andata dell'allora Italia di Spalletti in terra francese. Sempre del 2024 la gara nel campionato europeo giocata contro la Spagna, vittoriosa sulla nostra nazionale per 1-0. Nel 2023 ancora Nations League, ancora Spagna, stavolta in semifinale e ko di misura per 2-1. Per risalire all'ultima vittoria dobbiamo andare all'Europeo del 2020 (per via della pandemia si è giocato nel 2021) contro il Belgio nei quarti di finale.