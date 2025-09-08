Tuttosport.com

Italia, Di Gennaro: "Vinciamo con tanti gol e la Norvegia avrà paura"

L’ex azzurro, protagonista al Mondiale del 1986 in Messico, analizza l’effetto Gattuso e il match di stasera: "Per un nuovo ct l’esordio è la gara più difficile, ma noi abbiamo svoltato. Ora avanti così"
Stefano Pasquino
1 min
ItaliaGattuso
Italia, Di Gennaro: "Vinciamo con tanti gol e la Norvegia avrà paura" © AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
INVIATO A DEBRECEN - Un Mondiale, Messico ‘86 da protagonista (titolare nelle tre gare del girone eliminatorio, prima che l’Italia si schiantasse agli ottavi con la Francia) quindi sei anni da commentatore della Nazionale.

Antonio Di Gennaro, si aspettava un impatto così importante da parte di Gattuso? 
«Sì perché fa parte della sua indole la capacità di incidere creando spirito di appartenenza.

