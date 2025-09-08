Gattuso: "Italia, che pazzia! Presi gol assurdi ma abbiamo reagito a ogni schiaffo"

"C'era da morire. Ci hanno sorpresi un po' all'inizio ma ogni volta che andavamo in avanti li mettevamo in difficoltà". Così Rino Gattuso commenta il successo su Israele valido per la 6ª giornata delle qualificazioni al mondiale 2026. Un successo sofferto e conquistato al termine di una lotta interminabile oltre ogni pronostico e che segue inoltre la manita sull'Estonia, rilanciando così la corsa alla Coppa del mondo dal cui tabellone la Nazionale manca dal 2014. Sul campo neutro del Nagyerdei Stadion di Debrecen in Ungheria, gli Azzurri superano la selezione di Ran Ben Shimon con il finale di 5-4. Un risultato che oltre alla doppia firma di Moise Kean (40', 54'), Matteo Politano (58'), Giacomo Raspadori (81') e Sandro Tonali (91'), riporta anche le autoreti di Manuel Locatelli (16') e Alessandro Bastoni (87'). La classifica vede ora Gigio Donnarumma e compagni al secondo posto con 9 punti e una differenza reti di +5 rispetto al +4 di Israele a pari merito. Questi invece i prossimi impegni nell'agenda di Gattuso: Estonia-Italia, 11 ottobre, Tallinn; Italia-Israele, 14 ottobre, Bari; Moldavia-Italia, 13 novembre, Chisinau; Italia-Norvegia, 16 novembre, Milano.

Gattuso: "Siamo pazzi e fragili"

Queste le parole del ct al termine dell'incontro: "Oggi la gamba non era brillantissima, ci sta, quando si gioca la seconda partita è sempre così - ha dichiarato ai microfoni Rai - . Ci teniamo la vittoria, che era fondamentale. Siamo dei pazzi perché abbiamo preso dei gol assurdi. Siamo troppo fragili, concediamo gol troppo facilmente. Ma non è una critica ai giocatori, è un problema mio, che devo migliorare con il mio staff. Bisogna dare merito ai ragazzi che hanno avuto la forza di reagire a ogni schiaffone preso. Anche non essendo stata una grandissima giornata c'è stato cuore e voglia di reagire, questo è qualcosa su cui continuare a lavorare. Godiamocela, sono stati otto giorni incredibili. Complimenti ai ragazzi, ora li ringrazierà, se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo migliorare".