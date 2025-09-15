Gravina: "Errore evidente sul rigore Milan, ma il Var non si tocca"

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato del rigore dato e poi tolto al video dall'arbitro Marcenaro, che ha valutato nei minuti finali di Milan-Bologna il secondo fallo sul rossonero Nkunku, non il primo. "Si tratta di un errore evidente, ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato. La stessa tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori - ha detto Gravina a Radio anch'io Sport - basta vedere quei casi in cui arbitri, senza tecnologia, sono in dubbio e cercano palesemente un riscontro". Proseguendo poi il discorso sul Milan ha parlato anche del match dei rossoneri contro il Como a Perth, in Australia. “Da parte dell'Uefa c’è qualche perplessità, si teme che ci sia una progettualità più ampia del singolo caso. Ma credo che da Nyon, una volta superati i dubbi e le resistenze, arriverà parere positivo. Sulla proposta della Lega di A di giocare quella partita in Australia - ha ricordato Gravina - il consiglio federale si è espresso in maniera chiara: siamo contrari allo sradicamento territoriale, ma il caso ha il carattere di eccezionalità per l'indisponibilità di San Siro, che ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Ho rappresentato personalmente la situazione all'esecutivo Uefa e al presidente Ceferin".